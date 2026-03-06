Microtráfico: suman 17 los detenidos por los allanamientos en San Javier, dos son policías
El número de arrestados por los operativos antidroga realizados en la madrugada del viernes se elevó a 17, incluidos dos agentes policiales y dos personas que ya estaban detenidas en establecimientos penitenciarios. También hay tres sospechosos prófugos.
La PDI secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y celulares. Foto: Gentileza
La investigación por microtráfico que derivó en once allanamientos en la ciudad de San Javier sumó nuevas detenciones y reveló posibles conexiones con fuerzas de seguridad y personas privadas de libertad. Según fuentes vinculadas a la causa, ya son 17 los detenidos, entre ellos dos policías, mientras que tres sospechosos permanecen prófugos.
La investigación la conduce el fiscal Diego Vigo, titular de la Unidad de Microtráfico del MPA. Foto: Archivo
Las actuaciones están a cargo de los fiscales Arturo Haidar y Diego Vigo, quienes investigan junto al fiscal de San Javier, Pablo Lipowy, el presunto funcionamiento de estructuras de venta minorista de drogas en distintos sectores de la ciudad.
Policías involucrados
Con el avance de las medidas judiciales, el número de arrestados creció respecto del operativo inicial. Entre los detenidos se identificó a dos efectivos policiales, uno de ellos en situación de disponibilidad y otro que se encontraba en funciones, una de las cuales fue apresada en la estación terminal de colectivos.
Además, la justicia dispuso la detención de dos personas que ya estaban alojadas en establecimientos penitenciarios, señaladas como presuntas integrantes de las redes investigadas.
De acuerdo con las tareas de inteligencia previas, una de las detenidas se encuentra alojada en la Cárcel de Mujeres de Santa Fe, mientras que otro está recluido en la Alcaldía de Helvecia, dependiente de la Unidad Regional VII del departamento Garay.
La hipótesis de la fiscalía en los tres expedientes —que no tienen vinculación directa entre sí, aunque operaban en la misma zona— es la de comercialización agravada de estupefacientes.
Drogas, dinero y teléfonos
Durante los once allanamientos realizados en distintos puntos de San Javier, los investigadores secuestraron unos 30 gramos de cocaína y alrededor de medio kilo de marihuana, además de recortes de nylon y balanzas de precisión, elementos habitualmente utilizados para fraccionar droga destinada a la venta.
La PDI secuestró unos 30 gramos de cocaína y alrededor de medio kilo de marihuana. Foto: Gentileza
En los operativos también se incautaron más de dos millones de pesos en efectivo, tres vehículos, un arma de fuego tipo pistolón con municiones de distintos calibres y una veintena de teléfonos celulares, que serán analizados para reconstruir posibles comunicaciones entre los integrantes de las organizaciones investigadas.
Tres prófugos
Mientras se consolida el cuadro probatorio, la causa mantiene tres personas con pedido de captura, que permanecen prófugas.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que los elementos secuestrados durante los allanamientos fortalecen la evidencia con la que ya contaban los investigadores, producto de una tarea previa considerada “profunda” y realizada de manera conjunta entre la Unidad de Microtráfico y la PDI del distrito San Javier.
Con las nuevas detenciones, el cuadro reúne hasta el momento 17 personas arrestadas —dos de ellas en establecimientos carcelarios— y tres prófugos, en una causa que ahora busca determinar el alcance de las redes de comercialización y la eventual participación de funcionarios públicos en la actividad investigada.