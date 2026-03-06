Investigan vínculos con la cárcel

Microtráfico: suman 17 los detenidos por los allanamientos en San Javier, dos son policías

El número de arrestados por los operativos antidroga realizados en la madrugada del viernes se elevó a 17, incluidos dos agentes policiales y dos personas que ya estaban detenidas en establecimientos penitenciarios. También hay tres sospechosos prófugos.