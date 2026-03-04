Prisión para la kiosquera que vendía cocaína desde su almacén en Villa Adelina
La mujer fue detenida tras un allanamiento en un kiosco de calle Tomás Lubary al 3800, donde la Policía de Investigaciones secuestró más de 1,3 kilos de cocaína fraccionada en casi 3.000 dosis, dinero en efectivo y un arma. El procedimiento fue calificado como “histórico en materia de microtráfico” por las autoridades provinciales.
El bunker estaba disimulado en un kiosco almacén de Villa Adelina. Foto: Prensa PDI
La Justicia provincial dictó la prisión preventiva para una mujer de 30 años acusada de comercializar cocaína desde un kiosco–almacén del barrio Villa Adelina, en Santo Tomé, tras un operativo que permitió incautar casi 3.000 dosis de la droga y desarticular dos puntos de venta en la misma zona.
La medida fue dispuesta en una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe, mientras que el viernes se debatirán las cautelares de otros tres detenidos por el mismo delito.
Efectivos de la Unidad Microtráfico de la PDI allanaron dos domicilios en Santo Tomé. Foto: Prensa PDI
La imputada, identificada como Carla Elizabeth Castagnino, fue detenida el sábado 28 de febrero por la tarde durante un allanamiento realizado en un comercio ubicado en Tomás Lubary al 3800.
De acuerdo con la atribución fiscal, Castagnino tenía bajo su poder y custodia un total de 1.345 gramos de cocaína, parte de ella fraccionada en 2.907 envoltorios listos para la venta y el resto en un trozo compacto. La sustancia fue hallada tanto en el sector del kiosco como en el dormitorio de la vivienda.
En el mismo inmueble, el personal policial secuestró alrededor de 7,5 millones de pesos y 1.120 dólares que se encontraban ocultos en una caja fuerte, además de numerosos dispositivos electrónicos —entre ellos teléfonos celulares, tablets y un posnet— que serán sometidos a peritajes para profundizar la pesquisa.
La droga estaba distribuida en el kiosco y el dormitorio de la principal investigada. Foto: Prensa PDI
También se incautó una pistola calibre .32 marca Brevete con su cargador y 27 cartuchos intactos.
El fiscal de la Unidad de Microtráfico de Santa Fe, Arturo Haidar, le atribuyó a la mujer los delitos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”, ambos en carácter de autora.
Durante la audiencia ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Leandro Lazzarini, el representante del Ministerio Público describió de manera pormenorizada el hecho y señaló que la evidencia reunida en esta etapa es consistente y suficiente para sostener la imputación.
Haidar informó además que las partes arribaron a un acuerdo para el dictado de la prisión preventiva, medida que fue consentida por la defensa particular, a cargo del abogado Santiago Rocca.
El fiscal fundamentó el pedido en la gravedad del hecho, la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo y la existencia de riesgos procesales, tanto de fuga como de entorpecimiento probatorio. El juez Lazzarini, tras valorar esos argumentos, dispuso el encierro cautelar de la imputada.
Otros tres detenidos
En paralelo, el mismo sábado se concretó un segundo allanamiento en la intersección de Monteagudo y Tomás Lubary, también en Villa Adelina. Allí fueron detenidos tres hombres —Carlos Miguel B., Gustavo Ariel G. y Ariel Eduardo S.— y se incautó cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización.
Los uniformados detuvieron a otros tres hombres en Monteagudo y Tomás Lubary. Foto: Prensa PDI
En total, los operativos permitieron el secuestro de 1.611,3 gramos de cocaína, distribuidos entre envoltorios y trozos compactos, además de balanzas de precisión, recortes de nylon y papel satinado con vestigios de droga y cajas de seguridad. Los tres hombres fueron imputados por separado y la audiencia para debatir sus medidas cautelares fue programada para el próximo viernes.
“Un hecho histórico”
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia destacaron la magnitud del procedimiento. El director de Investigación Criminal de la Región Centro-Norte, Rolando Galfrascoli, afirmó que el resultado “es histórico en materia de microtráfico para nuestra región” y lo vinculó con el plan de seguridad impulsado por el gobierno provincial.
“Es histórico en materia de microtráfico para nuestra región”, destacó Galfrascoli. Foto: Prensa Gobierno
“Esta acción se da en el marco del Plan de Seguridad dispuesto por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni: una decisión acertada de perseguir el microtráfico”, sostuvo el funcionario. Según indicó, el secuestro de casi 3.000 dosis de cocaína representa “un golpe muy significativo a estructuras dedicadas al narcomenudeo y a la provisión directa de estupefacientes”.
Galfrascoli adelantó que se abre una segunda etapa investigativa centrada en el análisis de los dispositivos electrónicos, con el objetivo de identificar la cadena de abastecimiento y posibles conexiones con otras estructuras criminales.
“La persecución de este delito no solo impacta en la salud pública al retirar droga de circulación, sino que contribuye a reducir la violencia asociada a estas economías ilegales”, concluyó.