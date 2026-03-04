Microtráfico en Santo Tomé

Prisión para la kiosquera que vendía cocaína desde su almacén en Villa Adelina

La mujer fue detenida tras un allanamiento en un kiosco de calle Tomás Lubary al 3800, donde la Policía de Investigaciones secuestró más de 1,3 kilos de cocaína fraccionada en casi 3.000 dosis, dinero en efectivo y un arma. El procedimiento fue calificado como “histórico en materia de microtráfico” por las autoridades provinciales.