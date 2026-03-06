Quince detenidos en once allanamientos por microtráfico de drogas en San Javier

Un total de quince personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados en la madrugada de este viernes en la ciudad de San Javier, en el marco de investigaciones por comercialización de estupefacientes a pequeña escala.
El operativo se realizó durante la madrugada del viernes y fue el resultado de tres investigaciones por venta minorista de estupefacientes. Se incautaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego, vehículos y más de veinte teléfonos celulares. Intervienen los fiscales de la Unidad de Microtráfico, Arturo Haidar y Diego Vigo.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI), Región 1, distrito San Javier, a partir de causas tramitadas por la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico.
Según informaron fuentes oficiales, los procedimientos derivaron en once allanamientos simultáneos, que culminaron con nueve hombres y seis mujeres detenidos, quienes fueron trasladados a dependencias de la Unidad Regional XIV y quedaron a disposición de los fiscales Arturo Haidar y Diego Vigo, a cargo de la investigación.
Los operativos fueron el resultado de tres investigaciones proactivas impulsadas por la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico (UFEMI), orientadas a desarticular puntos de venta de drogas en distintos sectores de la ciudad costera.
Las pesquisas permitieron reunir información sobre personas presuntamente dedicadas a la comercialización minorista de estupefacientes, lo que derivó en la solicitud de las órdenes de allanamiento que se ejecutaron durante la madrugada.
Los procedimientos fueron coordinados por la división de Microtráfico de la PDI, dependiente de la Región 1, con intervención del Ministerio Público de la Acusación.
Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron alrededor de 30 gramos de cocaína y aproximadamente medio kilo de marihuana, además de recortes de nylon y balanzas de precisión, elementos que suelen utilizarse para el fraccionamiento de droga destinada a la venta.
Durante los procedimientos también se incautaron más de dos millones de pesos en efectivo, tres vehículos, un arma de fuego tipo pistolón con municiones de distintos calibres y una veintena de teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a peritajes para analizar posibles comunicaciones vinculadas a la actividad investigada.
Tras los operativos, los quince sospechosos quedaron aprehendidos y alojados en dependencias policiales de la Unidad Regional XIV, mientras se espera que en las próximas horas la fiscalía avance con las audiencias imputativas correspondientes.
Las investigaciones se enmarcan en la política de persecución penal del microtráfico que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación en el territorio provincial, orientada a desarticular redes de venta minorista de drogas en barrios y ciudades del interior santafesino.