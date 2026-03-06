En la costa

Quince detenidos en once allanamientos por microtráfico de drogas en San Javier

El operativo se realizó durante la madrugada del viernes y fue el resultado de tres investigaciones por venta minorista de estupefacientes. Se incautaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego, vehículos y más de veinte teléfonos celulares. Intervienen los fiscales de la Unidad de Microtráfico, Arturo Haidar y Diego Vigo.