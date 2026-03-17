Avance contra el microtráfico

Rosario: derribaron otro búnker narco y ya son 109 los desactivados en Santa Fe

El operativo se realizó en la zona sur y forma parte de la política provincial contra el microtráfico. Ya son 109 los puntos de venta de droga inactivados, con detenidos y secuestro de armas, dinero y estupefacientes.