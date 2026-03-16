Detuvieron a un hombre que vendía cocaína en las calles de San Jorge

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a un hombre cuyas iniciales son J.A.L. por microtráfico de estupefacientes, en San Jorge, ciudad del departamento San Martín.
Tiene 39 años y en la baulera de su moto llevaba varios envoltorios con cocaína. Los uniformados lo sorprendieron cuando estaba vendiéndole uno de los “papelitos” a un cliente en bicicleta.
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a un hombre cuyas iniciales son J.A.L. por microtráfico de estupefacientes, en San Jorge, ciudad del departamento San Martín.
El procedimiento se realizó en la vía pública, donde personal de la Región I patrullaba cuando se topó con dos hombres que hacían algún tipo de negocio con actitudes que levantaron sospechas.
Al ver a los uniformados, uno de ellos trataron de darse ala fuga, uno de ellos en bicicleta y el otro en moto.
J.A.L. manejaba este último vehículos y fue interceptado cuando huía por avenida Falucho.
En la baulera de su motocicleta Keller 110 se hallaron 30 envoltorios con cocaína, con un peso total de 16,7 gramos, además de $1.003.500 en efectivo, un teléfono celular, una riñonera y un casco.
Las pruebas de campo realizadas arrojaron resultado positivo para cocaína.
Por disposición del fiscal que intervino por el Ministerio Público de la Acusación, el doctor Carlos Zoppegni, se dispuso el secuestro de todos los elementos y la detención del hombre (de 39 años), quien fue alojado en la Alcaldía de la unidad regional, a disposición de la Justicia.