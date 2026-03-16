Ocho aprehendidos por caza ilegal en islas del departamento Garay
El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en la zona de Los Zapallos. La policía secuestró embarcaciones, escopetas, cartuchos y 30 patos capturados. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.
Efectivos del departamento Garay trasladaron a los 8 cazadores. Foto: Prensa URVII
Un operativo policial realizado en la zona sur de las islas del departamento Garay derivó en la aprehensión de ocho personas acusadas de practicar caza ilegal, además del secuestro de armas, embarcaciones y aves silvestres. El procedimiento fue informado al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó iniciar actuaciones judiciales bajo el protocolo de flagrancia.
Dos embarcaciones particulares quedaron secuestradas. Foto: Prensa URVII
Según informaron desde el Departamento de Relaciones Policiales del departamento Garay, al interceptar a los involucrados los agentes constataron que se encontraban realizando tareas de caza en infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Nº 22.421, normativa que regula la protección de especies silvestres y las condiciones para su aprovechamiento.
Durante el procedimiento los uniformados aprehendieron a ocho hombres que participaban de la actividad y procedieron al secuestro de dos embarcaciones, además de cuatro escopetas, una importante cantidad de cartuchos, distintos señuelos utilizados para atraer aves y 30 patos que habían sido capturados.
Intervención judicial
Tras el operativo, la situación fue comunicada al Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la fiscal de Helvecia, María del Rosario Haeffeli, quien dispuso la aplicación del protocolo de flagrancia, mecanismo que se activa cuando un delito es detectado en el mismo momento de su comisión.
Como resultado del operativo se secuestraron cuatro escopetas y cartuchos. Foto: Prensa URVII
A partir de esa intervención se ordenó el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad de los aprehendidos por la presunta infracción a la legislación que protege la fauna silvestre.
En paralelo, las aves incautadas durante el procedimiento fueron desnaturalizadas mediante incineración, conforme a lo establecido por la normativa vigente para este tipo de casos.
Control en zonas de islas
El operativo forma parte de los controles preventivos que la policía realiza periódicamente en áreas de islas del departamento Garay, donde suelen detectarse infracciones vinculadas con la caza furtiva.
Desde las fuerzas de seguridad recordaron que la Ley Nacional 22.421 establece restricciones y permisos específicos para la caza de fauna silvestre, además de sanciones para quienes desarrollen esta actividad fuera de los marcos legales establecidos.