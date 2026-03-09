Con su peluche de apego

Apareció el "Punch peruano": rescatan a un mono víctima del tráfico silvestre en el Amazonas

Inspirados por la historia del macaco japonés que conmovió al mundo, rescatistas en Perú bautizaron así a un ejemplar de mono choro que fue hallado en condiciones críticas. El animal, que también busca consuelo en un objeto inanimado, se convirtió en el nuevo símbolo de la lucha contra el comercio ilegal de fauna.