Microtráfico en San Javier: imputaron a 17 personas por tres redes familiares de venta de droga
Las investigaciones revelaron tres estructuras independientes, lideradas por mujeres y conformadas por familiares cercanos. Dos detenciones se concretaron dentro de unidades carcelarias y tres sospechosos permanecen prófugos. En una causa ya se dictó prisión preventiva, mientras que las otras aguardan resolución.
Los allanamientos se realizaron en los barrios San Antonio y Los Reubicados. Foto: Prensa PDI
Las primeras audiencias imputativas por los allanamientos realizados el 6 de marzo en la ciudad de San Javier permitieron formalizar acusaciones contra 17 personas vinculadas a tres organizaciones dedicadas a la venta minorista de estupefacientes. Dos de las detenciones se concretaron dentro de establecimientos carcelarios y policiales y otras tres personas continúan prófugas.
Trabajó la PDI San Javier junto con el equipo de Microtráfico del MPA. Foto: Prensa PDI
Las pesquisas revelaron tres estructuras criminales independientes, aunque con características similares: estaban lideradas por mujeres, integradas por miembros del núcleo familiar y abastecidas con droga que era trasladada por vía terrestre desde la ciudad de Santa Fe.
Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de Investigaciones (PDI) de San Javier, tras órdenes judiciales y derivaron en secuestros de cocaína, marihuana, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización.
De las tres causas abiertas, en una ya se acordó la prisión preventiva de los principales acusados, mientras que otra tiene audiencia cautelar prevista para el viernes y la restante aguarda que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha de tratamiento durante esta semana.
Desde la cárcel
La primera investigación apunta a una organización que, según la fiscalía, operó desde comienzos de 2024 a la actualidad en el barrio Los Reubicados.
La estructura era encabezada por Natalia Soledad Duarte, quien se encuentra detenida en la cárcel de Mujeres de Santa Fe por otra causa vinculada a drogas. Aun desde prisión, habría continuado dirigiendo el negocio ilegal.
Su pareja, Walter Miguel Bianco, era quien se encargaba de traer los estupefacientes desde la capital provincial, utilizando un Chevrolet Prisma blanco, además de reclutar colaboradores para la venta y protección del circuito.
En los tres casos, la droga era transportada vía terrestre desde Santa Fe. Foto: Prensa PDI
Dicha tarea la realizó hasta su detención, la cual cumple en la alcaidía de la Unidad Regional VII desde el año pasado. Su rol fue suplantado por otra personas de confianza de Duarte, quien permanece prófugo.
Dentro del grupo también estaban los hijos de Duarte. Ivón Ayelén Costanzo vendía droga tanto en su vivienda como mediante la modalidad de delivery, además de encargarse de los cobros en efectivo o por transferencias a billeteras virtuales. Sus hermanos Abigail Nailen Costanzo y Gustavo Emanuel Costanzo cumplían funciones de vigilancia en los puntos de venta.
Durante los allanamientos en dos viviendas del barrio se secuestraron 384 gramos de marihuana, 7,6 gramos de cocaína, una balanza digital y recortes para fraccionamiento.
La audiencia fue dirigida por el juez Sergio Carraro, quien dispuso la prisión preventiva de los principales imputados, medida que fue consentida por los defensores Ramiro Carrasco y Martín Peón, ante la contundencia de la evidencia reunida durante dos años de investigación.
Otra familia bajo sospecha
La segunda causa también se desarrolla en el barrio Los Reubicados y tiene como principal imputada a Julieta Agostina E., señalada como la persona que dirigía el grupo desde su vivienda.
Según la acusación, la organización se dedicaba a la adquisición, traslado, almacenamiento y posterior venta de estupefacientes, que igualmente eran transportados desde Santa Fe.
Su hermano Sergio Alfredo E. habría brindado protección armada y apoyo logístico. En tanto otros dos hombres que participaban de la venta, permanecen prófugos.
Producto de los allanamientos se secuestró cocaína y marihuana fraccionada para la venta. Foto: Prensa PDI
En los allanamientos se secuestraron 37,4 gramos de marihuana en la vivienda de la principal imputada y pequeñas cantidades de cocaína fraccionada en el domicilio de su hermano.
La investigación se inició en junio de 2025 a raíz de un episodio de disparos en la casa de la mujer, lo que derivó en un procedimiento policial que permitió incautar cocaína y abrir la causa por microtráfico.
En este expediente también aparecen otras personas vinculadas como colaboradoras en la venta o en el traslado de la droga. Se trata de dos parejas -Romina Raquel k. y Antonio Ramón P.; y Mauricio José K. y Zaida Yamila G.-; y de Lucas Martín F. quien manejaba el vehículo en el que iban a comprar la droga a Santa Fe
La audiencia imputativa fue presidida por el juez Leandro Lazzarini. La discusión sobre las medidas cautelares fue programada para esta semana.
Cocaína en el auto
La tercera investigación se centra en una vivienda del barrio San Antonio. La fiscalía sostiene que Mónica Itatí L. lideraba el grupo junto a su pareja Marcelo Simón L., mientras que su hijo Rodrigo Fabián E. cumplía tareas de abastecimiento.
En el allanamiento se secuestraron 28,6 gramos de cocaína dentro de un Peugeot 307 estacionado frente al domicilio, además de una balanza digital utilizada para el fraccionamiento.
El resto de la estructura estaba integrado por familiares cercanos: otro hijo de la mujer -Ayrton Leonel E.- y su pareja -Evelyn Estefanía L.-, quienes cumplían funciones de vigilancia.
En este caso la audiencia imputativa fue dirigida por el juez José García Troiano, quien dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para dos de los acusados, debido a que no poseen antecedentes y tienen a cargo un hijo pequeño.
La audiencia para debatir las medidas cautelares de los principales imputados quedó fijada para el viernes 20 de marzo.