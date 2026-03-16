Tribunales de Santa Fe

Microtráfico en San Javier: imputaron a 17 personas por tres redes familiares de venta de droga

Las investigaciones revelaron tres estructuras independientes, lideradas por mujeres y conformadas por familiares cercanos. Dos detenciones se concretaron dentro de unidades carcelarias y tres sospechosos permanecen prófugos. En una causa ya se dictó prisión preventiva, mientras que las otras aguardan resolución.