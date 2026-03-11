Allanamientos: cuatro detenidos por venta de drogas en zona oeste de Santa Fe

Durante la jornada del martes agentes de la Policia Federal concretaron varios allanamientos en los barrios Alfonso y Santa Rosa de Lima, en el marco de una causa por microtráfico, los que dejaron como saldo cuatro detenidos y el secuestro de estupefacientes (dosis de marihuana), celulares y dinero.
Las diligencias se concretaron de manera simultánea en cuatro viviendas ubicadas en los barrios mencionados, dos sectores de la zona oeste de Santa Fe donde los investigadores habían detectado presuntas maniobras vinculadas a la venta de estupefacientes a pequeña escala.
Droga al menudeo
El procedimiento fue ordenado por el fiscal Arturo Haidar en el marco de una causa penal orientada a desarticular puntos de comercialización de droga al menudeo.
La pesquisa fue asignada al Equipo de Trabajo de Microtráfico de la Fiscalía General y forma parte de los denominados Objetivos Priorizados del Ministerio Público de la Acusación, una estrategia que busca atacar focos activos de narcomenudeo en distintos barrios de la provincia.
Con las órdenes judiciales en mano, efectivos de la Policía Federal Argentina irrumpieron en los domicilios señalados por la investigación. En el despliegue participaron distintos grupos operativos que trabajaron de manera coordinada para asegurar los inmuebles y registrar cada una de las viviendas.
Cuatro detenidos
El saldo del operativo fue la detención de cuatro personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones judiciales.
Durante los registros, los uniformados secuestraron marihuana que se encontraba fraccionada y lista para su presunta comercialización al menudeo. También incautaron tres teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes y una suma de dinero en efectivo cuyo origen se intenta determinar.
Los dispositivos electrónicos podrían aportar información clave para reconstruir la red de contactos y la eventual modalidad de venta utilizada en la zona.
Fuentes del caso indicaron que la investigación continúa abierta y no se descarta que surjan nuevas medidas judiciales en función del material secuestrado y del análisis de las comunicaciones.