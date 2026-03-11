Disparos en Galicia y Guemes: un hombre recibió dos tiros y los atacantes escaparon en moto

La tarde transcurría con el ritmo habitual del tránsito en el norte de la ciudad cuando, de pronto, el estallido seco de varios disparos quebró la rutina. La escena se produjo minutos después de las 17 del martes en la esquina de avenida Galicia y Güemes, donde un hombre de 54 años terminó herido de bala tras un episodio que ahora es materia de investigación policial.
Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, la víctima, identificada por sus iniciales como A. H. L., se encontraba caminando por la vereda en busca de un remís. El hombre, que se encuentra en situación de calle, relató a los uniformados que en ese momento observó el paso de una motocicleta de colores rojo y blanco en la que se desplazaban dos individuos.
Siempre de acuerdo a su testimonio, el acompañante, quien vestía gorra negra y pantalón azul, lo habría insultado al pasar. Instantes después, sin mediar mayor intercambio, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos en su dirección.
Traslado al hospital Cullen
Los proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima, provocándole dos heridas. Una de ellas se registró en el hombro izquierdo, con orificio de entrada sin salida, mientras que la otra afectó la palma de su mano izquierda, con entrada y salida del proyectil.
La víctima fue asistida en el hospital Cullen. Foto: Archivo El Litoral
Tras el alerta de vecinos, al lugar acudieron efectivos policiales del Comando Radioeléctrico. Minutos más tarde también arribó una ambulancia del SIES 107, cuyo personal brindó las primeras asistencias médicas y resolvió el traslado del herido al hospital José María Cullen.
De acuerdo con el diagnóstico inicial de los profesionales de la salud, las lesiones no revestirían gravedad al momento de su ingreso, aunque el paciente quedó en observación para una evaluación más exhaustiva.
Investigación en curso
En paralelo, los agentes policiales entrevistaron a la víctima en la escena y luego se dirigieron a la Seccional 8ª para labrar las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, se intenta determinar la identidad de los atacantes y las circunstancias exactas que rodearon el episodio.
El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona. No es la primera vez que la esquina de Galicia y Güemes queda en el centro de la escena. Meses atrás, el lugar había sido motivo de quejas y polémicas debido a picadas de motos y autos que se realizaban durante las noches de los fines de semana.
Ahora, la violencia volvió a irrumpir en el mismo punto del mapa urbano. Esta vez, con un hombre herido de bala y una investigación abierta para esclarecer qué ocurrió realmente detrás de los disparos.