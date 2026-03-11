Allanamiento y tiroteo durante una fiesta en Buenos Aires: un muerto y dos detenidos
Un procedimiento en una casaquinta en Esteban Echeverría, terminó con un joven fallecido y dos personas arrestadas durante un operativo vinculado a una investigación por robo y adulteración de vehículos.
Un muerto y dos detenidos en un tiroteo en una fiesta.
Una fiesta que se realizaba en una casaquinta de la localidad de 9 de Abril terminó con un muerto y dos detenidos luego de un tiroteo entre efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autos.
El procedimiento se llevó adelante en el partido de Esteban Echeverría, en el sudoeste del conurbano bonaerense, en el marco de una investigación que se desarrollaba desde hace varios meses y que apuntaba a una organización vinculada al robo, adulteración y venta ilegal de vehículos.
Lainvestigación
La causa judicial comenzó en mayo de 2025, cuando policías se enfrentaron a tiros con un grupo de delincuentes que había robado un Toyota Yaris.
Durante ese operativo uno de los sospechosos fue detenido y se le secuestró un teléfono celular. El análisis del dispositivo permitió obtener información clave sobre el funcionamiento de una organización criminal dedicada al robo de vehículos, la adulteración de su documentación y su posterior comercialización ilegal.
Según el informe policial, los autos también eran utilizados para cometer entraderas y otros delitos.
Cómooperabala banda
De acuerdo con los investigadores, la organización tenía una estructura con diferentes roles. Entre sus integrantes había personas encargadas de robar los vehículos de manera violenta, proveedores de armas y documentación, especialistas en modificar los rodados, choferes y responsables de manejar el dinero obtenido de las actividades ilícitas.
A lo largo de la investigación se logró comprobar la participación de la banda en al menos 15 hechos delictivos. A partir de esas pruebas, la Justicia ordenó la realización de 33 allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano.
La policía realizó un operativo contra una banda de robacoches.
Como resultado de esos procedimientos fueron detenidas 15 personas.
El operativoen una “pool party”
El episodio que terminó con un muerto ocurrió cuando los investigadores obtuvieron información de que dos sospechosos con pedido de captura se encontraban en una fiesta realizada en una quinta de la localidad de 9 de Abril.
En el lugar se desarrollaba una denominada “pool party”. Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental ingresaron para realizar el procedimiento y, según la versión policial, se produjo un enfrentamiento armado.
Durante el tiroteo, uno de los sospechosos intentó escapar saltando desde una altura. En ese momento recibió disparos en la cabeza y el pecho, cayó gravemente herido y murió en el lugar.
Quién era el fallecido
La víctima fue identificada como Diego Ezequiel López, de 23 años. Según fuentes policiales, el joven tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente. Además, el arma que llevaba al momento del enfrentamiento figuraba como robada.
En el operativo también fueron detenidos Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, quienes serán indagados en las próximas horas en el marco de la causa que investiga a la banda dedicada al robo y adulteración de vehículos.