Imputado por proveer armas de fuego al mercado negro de Santa Fe
Entre 2023 y 2025 compró ocho pistolas semiautomáticas, de cuyo paradero no puede dar fé. Una de las armas fue secuestrada en Rosario el año pasado, tras haber sido utilizada en un robo y un hecho de lesiones graves.
El juicio se realizó en los tribunales de Santa Fe. Créditos: Luis Cetraro
Un hombre fue imputado este lunes en el marco de un legajo penal en el que se lo investiga por comprar 10 armas de fuego, registrarlas a su nombre y luego introducirlas ilegalmente en el mercado negro para su utilización en distintos lugares de la provincia de Santa Fe.
La fiscal Juliana González, quien integra el Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego de la Fiscalía General del MPA, atribuyó a Agustín T. el delito de “provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad”. La audiencia se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial ante el juez Sebastián Szeifert.
El fiscal Guillermo Persello también investiga al imputado por “tenencia ilegal de armas de fuego de guerra”, “comercialización de cocaína al menudeo” y por tener en su casa cuatro gallos a los que hacía participar en riñas.
Por su parte, en el marco de otra investigación, la fiscal Natalia Giordano le endilgó al hombre de 27 años la coautoría del “robo calificado” de una moto cometido en febrero de este año en Esperanza.
“Los tres fiscales trabajamos conjuntamente en el cruce de información y en el análisis de distintas pericias que nos permitieron avanzar en la investigación del hombre que hoy fue imputado”, valoraron los funcionarios del MPA.
Interviene el juez Szeifert.
El juez Szeifert resolvió que las medidas cautelares se debatirán el próximo viernes en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Los fiscales adelantaron que solicitarán la prisión preventiva del imputado.
Mercado ilegal
“El hombre investigado entregó ilegalmente ocho pistolas semiautomáticas a personas que no revisten la calidad de legítimos usuarios de armas de fuego”, sostuvo la fiscal González durante la audiencia.
La funcionaria del MPA también brindó detalles de la modalidad delictiva. “Valiéndose de su calidad de legítimo usuario registrado ante el Registro Nacional de Armas (Renar), el imputado compró las armas de fuego, las inscribió a su nombre pero con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal a personas que no poseían la calidad de legítimos usuarios”, explicó González.
“De acuerdo con los datos del Renar, entre diciembre de 2023 y 2025, el imputado compró y registró a su nombre cinco pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, tres pistolas semiautomáticas calibre 380 y dos escopetas calibre 12 UAB”, detalló la fiscal.
“Para realizar la compra, el imputado gastó 7.197.850 pesos, dinero cuya procedencia no pudo justificar legalmente atento su situación laboral y patrimonial”, subrayó González.
Allanamiento
Agustín T. fue detenido en el marco de allanamientos realizados en las primeras horas del jueves pasado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
“Uno de los allanamientos fue en su casa, donde no había ninguna de las diez armas que el imputado debería haber tenido en ese domicilio, porque es el que declaró como lugar de guarda de las armas de fuego registradas a su nombre”, explicó Persello.
“Sin embargo, personal de la PDI le encontró y le secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida con su cargador con 17 proyectiles; una carabina calibre 22 automática con mira telescópica; un cargador de 23 y otro de 9 milímetros modificado; dos granadas de mano; 170 cartuchos de diferentes calibres y dos cajas con 287 municiones calibre 22”, enumeró el fiscal.
Persello subrayó que “no tenía ningún tipo de documentación que autorice la tenencia y/o portación”.
Tribunales de Santa Fe
El funcionario del MPA también sostuvo que “en otro allanamiento simultáneo realizado en una vivienda en Pasaje Almafuerte al 7.700 fueron encontradas las dos escopetas que tiene registradas a su nombre”.
“Además, el imputado tenía en condiciones de encierro y hacinamiento cuatro gallos con lesiones que permitieron concluir que los hizo participar en riñas”, agregó el fiscal y concluyó que también se le secuestraron “152 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión y una caja fuerte”.
En Rosario
“Una de las armas que debería haber tenido el imputado en su casa, fue secuestrada el 21 de diciembre del año pasado en Rosario, estaba cargada, las pericias confirmaron que estaba en condiciones de ser usada y que era apta para realizar disparos”, remarcó González.
“Se trata de una pistola calibre 380 que tenía un hombre que fue detenido por un robo calificado cometido en inmediaciones de Calle 2123 al 3.800 de la ciudad del sur provincial”, añadió.
La fiscal González también informó que “de acuerdo con el Sistema Automatizado de Identificación Balística, se logró establecer que una vaina servida recolectada en un caso de lesiones graves causadas por un arma de fuego cometido en junio de 2025 en Rosario, era de la misma pistola”.
Por otro lado, la funcionaria del MPA subrayó que “en la base de datos del Renar y del sistema Heimdall del MPA no surge registrada denuncia de extravío, ni de sustracción ni de trasferencia vinculada a esta pistola secuestrada en Rosario, ni tampoco del resto de las armas que no fueron encontradas en el lugar de guarda”.
En tal sentido, subrayó que “por el contrario, la inscripción de las 10 armas sigue vigente a nombre del imputado en carácter de legítimo usuario”.