Tragedia

Dos muertos tras choque de un colectivo y una camioneta en la autopista Rosario–Santa Fe

El siniestro ocurrió este martes al mediodía entre las localidades de Oliveros y Maciel. El rodado de mayor porte trasladaba personal penitenciario. Se desplegó un amplio operativo de emergencia y el tránsito se vio afectado en ambas calzadas.