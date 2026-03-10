Dos muertos tras choque de un colectivo y una camioneta en la autopista Rosario–Santa Fe
El siniestro ocurrió este martes al mediodía entre las localidades de Oliveros y Maciel. El rodado de mayor porte trasladaba personal penitenciario. Se desplegó un amplio operativo de emergencia y el tránsito se vio afectado en ambas calzadas.
El choque involucró a un colectivo y una camioneta
Un grave siniestro vial se registró este martes al mediodía en laautopista Rosario–Santa Fe, una de las principales vías de conexión de la provincia. El choque involucró a un colectivo y una camioneta y ocurrió en el tramo comprendido entre las localidades de Oliveros y Maciel, lo que generó un importante operativo de emergencia y complicaciones en la circulación vehicular.
Minutos más tarde de la intervención policial y del personal de emergencias, se confirmó la muerte de dos personas.
Cómo ocurrió
El hecho se produjo a la altura del kilómetro 45 de la autopista provincial que conecta las ciudades de Rosario y Santa Fe, en la mano que se dirige hacia la capital provincial. Esta vía rápida, conocida oficialmente como Autopista Provincial 1, une las dos principales ciudades santafesinas y atraviesa varios departamentos de la provincia.
Según las primeras informaciones difundidas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el siniestro involucró a un colectivo y a una camioneta Fiat Toro de color blanco. Las imágenes tomadas en el lugar muestran que el vehículo de menor porte quedó severamente dañado, incluso partido en dos como consecuencia del impacto.
El coelctivo transportaba Agentes del Servicio Penitenciario
El colectivo pertenece a una empresa de transporte de la localidad de Laguna Paiva y, de acuerdo con los datos preliminares, trasladaba a efectivos policiales al momento del choque. Las circunstancias exactas del accidente aún se encuentran bajo investigación, aunque el impacto generó una escena de gran magnitud que movilizó a distintos servicios de emergencia.
Tras el choque, ambas calzadas de la autopista quedaron obstruidas durante las primeras horas posteriores al hecho. Desde los organismos de seguridad se pidió a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabajaba en el lugar.
El tránsito en este corredor suele ser intenso debido a que conecta a Rosario con la capital provincial y a numerosas localidades intermedias. Por ese motivo, cualquier incidente de gran magnitud puede provocar demoras y desvíos que afectan a miles de vehículos.
El hecho se produjo a la altura del kilómetro 45 de la autopista provincial
Traslado de heridos
A raíz del impacto se activó un amplio operativo sanitario y de rescate. En el lugar trabajaron equipos de emergencias médicas, bomberos y personal policial para asistir a las personas involucradas y asegurar la zona del accidente.
Según los primeros reportes difundidos por los servicios de emergencia, el choque dejó personas heridas y también habría víctimas fatales. Algunas de las personas involucradas quedaron atrapadas dentro de los vehículos tras el impacto, lo que obligó a desplegar tareas de rescate para liberarlas.
El vuelco del colectivo, que se produjo tras la colisión, generó una situación de mayor complejidad para los rescatistas. Por ese motivo, se activó el protocolo sanitario que incluye la intervención de un helicóptero de emergencias para el traslado rápido de heridos hacia centros de salud de mayor complejidad.
Las tareas de asistencia incluyeron también la coordinación entre distintos organismos de seguridad y salud. En este tipo de situaciones, los protocolos de emergencia buscan garantizar una atención rápida a las víctimas y evitar riesgos adicionales para quienes trabajan en el lugar del siniestro.
Las autoridades también iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. Entre los aspectos que se analizarán se encuentran las condiciones de circulación al momento del choque, la velocidad de los vehículos y otros factores que pudieron influir en la colisión.
El tramo donde ocurrió el accidente se ubica en una zona intermedia entre Rosario y la ciudad de Santa Fe, cercana a las localidades de Oliveros y Maciel. Se trata de un sector que concentra tránsito interurbano y también circulación de vehículos que se desplazan entre diferentes localidades del sur provincial.
Desvíos
En mano a Rosario se desvía a la altura del km 51 a la altura de Maciel por RN11 y se retorna en el km 30 a la altura de Villa la Ribera. En mano a Santa Fe se da a la inversa, cortando en km 30 hacia RN11 y retomando en el km 51 la traza de la AP01.