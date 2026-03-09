#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Santa Fe

Murió un motociclista por un accidente de tránsito en la zona céntrica

Ocurrió a últimas horas de la tarde de este lunes, en el cruce de calles Urquiza y Juan de Garay. El vehículo de la víctima fatal habría impactado con un colectivo.

Peritos examinaron la escena del hecho. Foto: Manuel FabatíaPeritos examinaron la escena del hecho. Foto: Manuel Fabatía
Seguinos en
Por: 

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes, cerca de las 19, en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe dejó como saldo un hombre fallecido.

El choque se produjo en donde la calle Urquiza es interceptada por Juan de Garay.

Allí, por causas que se investigan, colisionaron un colectivo y una moto.

El conductor de este último rodado fue quien llevó la peor parte.

Accidente fatal y corte sobre Urquiza: Se registró un accidente de tránsito que se llevó la vida de un motociclista tras chocar contra un colectivo sobre Urquiza entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay en la ciudad de Santa Fe. Trabajan peritos en el sitio y se complica la circulación en la zona. Foto: Manuel FabatiaEl accidente ocurrió en el cruce de Juan de Garay y Urquiza. Foto: Manuel Fabatia

Fatal

Con politraumatismos severos, este hombre falleció instantes más tarde, antes de que llegara al lugar la ambulancia del servicio público de emergencias de la provincia 107.

El motociclista murió en el lugar. Foto: Manuel FabatíaEl motociclista murió en el lugar. Foto: Manuel Fabatía

La policía convocó a peritos de la División Criminalística de la Policía de Investigaciones para que examinen el lugar del hecho.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Choques en Santa Fe
Inseguridad en Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro