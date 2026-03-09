Murió un motociclista por un accidente de tránsito en la zona céntrica

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes, cerca de las 19, en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe dejó como saldo un hombre fallecido.
Ocurrió a últimas horas de la tarde de este lunes, en el cruce de calles Urquiza y Juan de Garay. El vehículo de la víctima fatal habría impactado con un colectivo.
Un accidente de tránsito ocurrido este lunes, cerca de las 19, en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe dejó como saldo un hombre fallecido.
El choque se produjo en donde la calle Urquiza es interceptada por Juan de Garay.
Allí, por causas que se investigan, colisionaron un colectivo y una moto.
El conductor de este último rodado fue quien llevó la peor parte.
Con politraumatismos severos, este hombre falleció instantes más tarde, antes de que llegara al lugar la ambulancia del servicio público de emergencias de la provincia 107.
La policía convocó a peritos de la División Criminalística de la Policía de Investigaciones para que examinen el lugar del hecho.