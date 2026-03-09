#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Santa Fe

A los tiros y machetazos contra dos mujeres en Barranquitas Oeste

Ocurrió durante la noche de este domingo y la policía detuvo a dos personas acusadas de lesiones leves dolosas y amenazas calificadas, entre otros delitos. Además, secuestró dos armas de fuego y el arma blanca.

Las armas incautadas por el Comando Radioeléctrico. Foto: El LitoralLas armas incautadas por el Comando Radioeléctrico. Foto: El Litoral
Seguinos en
Por: 

Un violento incidente se desató durante la noche de este domingo en las calles del barrio Barranquitas Oeste de la ciudad de Santa Fe, muy cerca del ingreso a la capital provincial por la autopista que conecta con Rosario.

El episodio se registró precisamente en donde la calle Perú intercepta el terraplén y hasta allí -por solicitud de la Central de Emergencias 911- llegó un patrullero del Comando Radioeléctrico.

Cuando arribaron a la escena, los uniformados se toparon con un tumulto en el que había varias personas involucradas.

Peligrosos

No obstante, hicieron foco en un joven que tenía un arma de fuego en cada mano.

Este sujeto fue rápidamente reducido y esposado.

Lo mismo ocurrió instantes más tarde con otra muchacha que portaba un machete.

Él tiene 23 años y ella 25. Ambos terminaron en una celda de la Comisaría 3a, acusados de amenazas calificadas, lesiones leves dolosas y abuso de arma de fuego en contexto de violencia de género.

Las víctimas son dos mujeres, una de 38 años y otra de 19. Según pudo saberse, el joven aprehendido habría efectuado disparos contra ellas, mientas que la muchacha les habría dado machetazos.

Investigación

Los uniformados incautaron las armas: una pistola marca Bersa modelo Thunder calibre .22 (con siete municiones en el cargador y una en la recámara), un revólver marca Pasper calibre: .22 con 8 cartuchos intactos en el tambor, un machete y un trozo de hierro corto-punzante.

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
MPA
Santa Fe violenta
Violencia de Género

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro