A los tiros y machetazos contra dos mujeres en Barranquitas Oeste

Un violento incidente se desató durante la noche de este domingo en las calles del barrio Barranquitas Oeste de la ciudad de Santa Fe, muy cerca del ingreso a la capital provincial por la autopista que conecta con Rosario.
Ocurrió durante la noche de este domingo y la policía detuvo a dos personas acusadas de lesiones leves dolosas y amenazas calificadas, entre otros delitos. Además, secuestró dos armas de fuego y el arma blanca.
El episodio se registró precisamente en donde la calle Perú intercepta el terraplén y hasta allí -por solicitud de la Central de Emergencias 911- llegó un patrullero del Comando Radioeléctrico.
Cuando arribaron a la escena, los uniformados se toparon con un tumulto en el que había varias personas involucradas.
No obstante, hicieron foco en un joven que tenía un arma de fuego en cada mano.
Este sujeto fue rápidamente reducido y esposado.
Lo mismo ocurrió instantes más tarde con otra muchacha que portaba un machete.
Él tiene 23 años y ella 25. Ambos terminaron en una celda de la Comisaría 3a, acusados de amenazas calificadas, lesiones leves dolosas y abuso de arma de fuego en contexto de violencia de género.
Las víctimas son dos mujeres, una de 38 años y otra de 19. Según pudo saberse, el joven aprehendido habría efectuado disparos contra ellas, mientas que la muchacha les habría dado machetazos.
Los uniformados incautaron las armas: una pistola marca Bersa modelo Thunder calibre .22 (con siete municiones en el cargador y una en la recámara), un revólver marca Pasper calibre: .22 con 8 cartuchos intactos en el tambor, un machete y un trozo de hierro corto-punzante.
Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación (MPA).