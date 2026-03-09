Motochorros golpearon y robaron a un jubilado en Aristóbulo Del Valle y Galicia

La escena duró lo que tarda en cambiar un semáforo. Apenas unos segundos bastaron para que un adulto mayor quedara tendido en el asfalto y dos delincuentes escaparan con un botín mínimo pero valioso para la víctima. Ocurrió en Aristóbulo del Valle y Galicia, una de las esquinas más transitadas del norte de la ciudad de Santa Fe, frente a una entidad bancaria y en plena mañana.
El violento episodio se registró cerca de las 11. Allí, un hombre que se dirigía al banco para realizar un trámite fue sorprendido por dos individuos que circulaban en una motocicleta Honda Twister negra.
Ataque express
Según reconstruyeron testigos, la víctima había cruzado la calle y estaba a punto de ingresar a la sucursal cuando los atacantes aparecieron de manera repentina. Uno de ellos descendió del rodado, se abalanzó sobre el hombre y lo golpeó con un palo para arrebatarle un bolso que llevaba consigo.
Todo ocurrió con una velocidad desconcertante. Quienes presenciaron la secuencia aseguran que el ataque no duró más de cinco o diez segundos.
“Yo estaba por entrar al banco y justo lo vemos cruzar la calle. En ese momento aparecen dos que venían en moto, lo agarran y le pegan con un palo”, relató una de las personas que estaba en el lugar. El testigo recordó que, tras el golpe, el hombre cayó al suelo mientras el delincuente se apoderaba de sus pertenencias.
En el bolso había documentación, un teléfono celular y cheques que la víctima planeaba depositar. “Fue rapidísimo. El que iba atrás se bajó, hizo todo y enseguida se subió de nuevo a la moto para escapar”, agregó.
Ladrones a cara descubierta
El adulto mayor nunca llegó a ingresar al banco. La agresión ocurrió en la vereda, ante la mirada de varias personas que aguardaban para entrar a la sucursal. Los atacantes, según los testimonios, actuaron a cara descubierta y sin casco.
Algunos testigos sospechan que los ladrones podrían haber seguido previamente a la víctima, ya que se dirigieron directamente hacia él en medio de la gente que aguardaba en el lugar.
Tras el asalto, varias personas se acercaron para asistir al hombre, que había quedado en el suelo con una herida sangrante en uno de sus brazos producto del golpe recibido.
A pesar del shock y el dolor, el damnificado alcanzó a conversar con quienes lo auxiliaron. Según contaron, más allá del dinero o los cheques, lo que más le preocupa es recuperar su celular y sus tarjetas. “Eso fue lo único que pidió”, señalaron.
Mientras tanto, los delincuentes ya se habían perdido entre el tránsito de la avenida.