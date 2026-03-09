Santa Fe ciudad

Poletti sobre cuidacoches: "Si pasa a ser delito, le da a la policía más herramientas"

El intendente capitalino respondió este lunes consultas de la prensa referidas a la problemática de los "trapitos" en las calles santafesinas. "La preocupación de los vecinos es permanente", remarcó al tiempo de destacar la importancia de una ley.