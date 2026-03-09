Poletti sobre cuidacoches: "Si pasa a ser delito, le da a la policía más herramientas"
El intendente capitalino respondió este lunes consultas de la prensa referidas a la problemática de los "trapitos" en las calles santafesinas. "La preocupación de los vecinos es permanente", remarcó al tiempo de destacar la importancia de una ley.
La actividad está prohibida por ordenanza pero no se respeta.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, volvió a destacar la importancia de una ley provincial que permita abordar con mayor firmeza la problemática de los cuidacoches. El mandatario explicó que la Municipalidad realiza intervenciones constantes, pero que las herramientas actuales resultan insuficientes.
“Vemos que la actividad no se realiza, pero apenas se retira la GCI vuelven y vuelven. Nosotros volvemos a ir a cada intervención”, señaló el mandatario local al describir la dinámica que se repite en distintos puntos de la ciudad.
La GSI actúa junto con la policía.
Más herramientas
Según explicó en rueda de prensa este lunes, por esa razón la gestión local insiste en que el tema debe ser abordado desde el plano legal provincial. “Por eso pedimos la ley. Algo que hoy está en una contravención, si pasa a ser delito, le da a la policía más herramientas para actuar”, sostuvo.
El intendente remarcó que el objetivo es que las fuerzas de seguridad puedan intervenir incluso sin la presencia municipal en determinadas circunstancias. “Si se convierte en delito, la policía puede actuar a veces hasta sin la municipalidad”, indicó.
En ese sentido, consideró que la iniciativa permitiría un trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado para responder a una demanda que, según dijo, surge con frecuencia entre los vecinos de la capital provincial.
“La preocupación de los vecinos es permanente. Por eso creemos que la Legislatura provincial nos tiene que ayudar con una ley que nos permita enfrentar esta problemática”, expresó Poletti.
El intendente habló este lunes con la prensa.
Los límites actuales para intervenir
El intendente recordó que el municipio ya avanzó en medidas propias para regular la situación. Entre ellas mencionó la ordenanza vigente que prohíbe la actividad de cuidacoches en la ciudad.
“Somos uno de los pocos municipios que hoy tiene prohibida la actividad por ordenanza”, afirmó. Y agregó que la norma fue aprobada tras un acuerdo político amplio dentro del Concejo Municipal.
“Hablamos con todos los concejales porque todos reciben la misma preocupación de los vecinos. Hay que preocuparse y ocuparse”, remarcó.
No obstante, explicó que actualmente la policía sólo puede intervenir en situaciones específicas. “Hoy la policía actúa únicamente si hay agresión al policía que acude o si existe algún tipo de extorsión al vecino”, indicó.
Sobre ese punto, agregó que incluso en esos casos se requiere una denuncia formal para avanzar. “Se tiene que denunciar como extorsión. De otra manera la policía no puede actuar”, detalló.
Poletti también describió algunas estrategias que, según señaló, utilizan quienes realizan la actividad para eludir los controles municipales.
“Cuando llega la GCI, muchos hacen que están vendiendo bolsas de residuos como vendedores ambulantes”, explicó. Y agregó: “En realidad actúan como cuidacoches, pero cuando ven venir el control cambian la situación”.
El intendente sostuvo que se trata de situaciones que también observan los propios vecinos. “Esto sucede y todos lo vemos. Somos vecinos también y lo estamos viendo”, afirmó.
Por último, el jefe municipal insistió en la necesidad de que el tema avance en el ámbito legislativo provincial. “Ojalá el proyecto de ley de Ximena García o el que sea se trate, se discuta y se debata”, expresó.
En ese sentido, remarcó que el objetivo es anticiparse a situaciones de mayor gravedad. “Necesitamos avanzar porque no podemos esperar otra herida de arma blanca para poder actuar”, concluyó.