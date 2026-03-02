Trabajo articulado

Seguridad: Santa Fe refuerza controles contra cuidacoches y eventos irregulares

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, destacó la coordinación entre la policía provincial y la municipalidad para garantizar el orden en zonas céntricas y nocturnas, abordando situaciones de amenazas, extorsión y presencia de menores en eventos.