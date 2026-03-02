Seguridad: Santa Fe refuerza controles contra cuidacoches y eventos irregulares
Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, destacó la coordinación entre la policía provincial y la municipalidad para garantizar el orden en zonas céntricas y nocturnas, abordando situaciones de amenazas, extorsión y presencia de menores en eventos.
Acciones coordinadas apuntan a prevenir irregularidades en espacios públicos y eventos. Crédito: Manuel Fabatía.
El Ministerio de Seguridad provincial y la Municipalidad de Santa Fe, lleva adelante operativos de control y prevención en distintos puntos de la ciudad, abordando tanto la actividad de cuidacoches como la realización de eventos con menores de edad. Las acciones buscan garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de la normativa vigente.
Según explicó Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional de la provincia de Santa Fe, “desde el 1º de enero al 25 de febrero tuvimos 39 aprehensiones a personas que realizan actividad de cuidacoches. Sabemos que la ciudad de Santa Fe tiene una ordenanza que los prohíbe”.
La funcionaria destacó que, además de los operativos de ordenamiento del espacio público realizados por la policía, se atienden llamados al 911 sobre situaciones de amenazas, extorsiones y desórdenes en la vía pública: “Se llamó en relación al 911 más de 170 veces en lo que va de este año, por lo cual hicimos intervenciones sobre amenazas, extorsiones, desórdenes en la vía pública”.
Coudannes explicó que casi la mitad de los casos se concentra en el microcentro, zona de Barranquitas, bulevares y terminal de ómnibus, y que los detenidos son puestos a disposición de la justicia, en coordinación con la fiscalía regional y la unidad regional urbana.
Identificacionesyprevención
La secretaria remarcó la importancia del registro de personas para reforzar la prevención: “Nos encontramos, hasta el momento, con más de 60.000 identificaciones en lo que va del año, incluidos quienes realizan la actividad de cuidacoche. Esto nos permite consultar si tienen pedido de captura o antecedentes, y actuar en consecuencia”.
La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes.
Además, señaló que “entendemos que los legisladores están trabajando en ese sentido, tanto en Cámara de Senadores como en Diputados con proyectos. Nosotros lo que tenemos sí es la firmeza que tiene que ver con el abordaje de la policía en las localidades que tengan la prohibición explícita de la actividad”.
Por otro lado, la Secretaría intervino junto con la Municipalidad en un evento masivo conocido como “Club del Río”, donde se detectó consumo de alcohol y graves irregularidades con más de 60 menores de 16 y 17 años.
Durante la intervención se detectó consumo de alcohol por parte de adolescentes, falta de dispositivos de hidratación y deficiencias en la organización del lugar, lo que generó riesgos para la seguridad de los asistentes.
“El evento fue desactivado. La municipalidad tomará las actuaciones que tenga que tomar en materia de infracciones municipales”, explicó Coudannes. “Trabajamos específicamente con un operativo de nocturnidad desde la policía, pero también con la guardia provincial en todo el corredor, con diferentes controles y dispositivos”, agregó.
El foco estuvo en el establecimiento conocido como “Club del Río”, donde se promocionaba la fiesta “Infinit.
De esta manera, la articulación entre la policía provincial y la Municipalidad permitió desactivar la situación antes de que se produjeran incidentes mayores, reforzando la presencia de las autoridades en el corredor de boliches y garantizando la protección de los adolescentes.