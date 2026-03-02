Desactivan evento con mas de 60 menores a la vera de la ruta 168

La postal se repite. Madrugada, música alta y patrulleros cerrando el paso. Esta vez el escenario fue el corredor de la Ruta Nacional 168, donde la Policía desarticuló un evento masivo que, según el acta, reunía a decenas de adolescentes, varios de ellos con consumo de alcohol y algunos en evidente estado de descompensación.
El operativo se dio en el marco del Plan “Nocturnidad Controlada”, impulsado por la Jefatura de la Sexta Zona de Inspección de la Unidad Regional I.
El procedimiento
El foco estuvo en el establecimiento conocido como “Club del Río”, donde se promocionaba la fiesta “Infinit”, ubicado a la vera de la 168. Personal de la Comisaría 25ª, con coordinación de la Sexta Zona y apoyo del Cuerpo de Guardia de Infantería, ingresó al predio tras advertir irregularidades.
El flyers convocando a la fiesta Infinit. Foto: Gentileza
En paralelo, inspectores de la Municipalidad de Santa Fe, a través de la Dirección General de Eventos y la Subsecretaría de Control, participaron del procedimiento.
Lo que encontraron encendió las alarmas: Más de 60 menores, de 16 y 17 años, dentro del local y en las inmediaciones; Adolescentes con signos de intoxicación alcohólica; Jóvenes descompuestos que debieron ser asistidos; menores aguardando afuera con intenciones de ingresar; Detección de DNI presuntamente apócrifos.
También se detectó: falta de condiciones básicas de higiene y seguridad, incluida la ausencia de agua potable. Con ese cuadro, la decisión fue inmediata: clausura y desarticulación del evento.
Desalojo y traslado preventivo
Por razones de seguridad, el personal policial dispuso el cese de la actividad y comenzó el desalojo ordenado del lugar. Se labraron las actas correspondientes por las infracciones constatadas.
Uno de los momentos más delicados se vivió en el sector del puente peatonal de la Ciudad Universitaria (UNL), donde se concentró un grupo importante de adolescentes tras el cierre. Allí, los uniformados organizaron el acompañamiento hacia zonas seguras y la contención hasta la llegada de familiares.
No hubo incidentes de gravedad, aunque el despliegue fue amplio para evitar situaciones de riesgo.
“La seguridad no es negociable”
Desde la coordinación operativa de la Sexta Zona de Inspección remarcaron que el procedimiento no fue aislado, sino parte de una política sostenida de control nocturno.
“La seguridad de nuestros jóvenes no es negociable. No permitiremos eventos que no cumplan con la ley y pongan en peligro a la comunidad. El control será constante y riguroso en toda nuestra jurisdicción”, indicaron fuentes policiales.
El mensaje tiene antecedentes recientes: intervenciones similares en Alto Verde marcaron la línea de tolerancia cero frente a fiestas irregulares.
Un patrón que se repite
La problemática no es nueva en el corredor de la 168, zona donde confluyen locales bailables y eventos privados que suelen convocar a gran cantidad de jóvenes.
La presencia de menores y el consumo de alcohol vuelven a encender el debate sobre controles, responsabilidad empresarial y el rol de los adultos organizadores.
Mientras tanto, la Policía de Santa Fe sostiene su estrategia de presencia activa y prevención, con operativos que —según adelantaron— continuarán durante los próximos fines de semana.
Comunicado
Por su parte los organizadores del evento publicaron en redes sociales un comunicado: "Entendemos la situación de cada uno por los hechos acontecidos La organización se esta encargando de todo de la mejor manera posible y indagando en cada situación puntual. Tranquil@s que lo que es tu problema principal de cada un@ se va solucionar paulatinamente.
El comunicado de los organizadores. Foto: Gentileza
Les pedimos porfavor que sean pacientes para que la organización solucione todos los inconvenientes tanto externos como internos del evento y todos podamos quedar satisfechos. Todos", cerró