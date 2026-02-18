Proyecto en Santa Fe

Ximena García junto a otros legisladores trabajan en una ley provincial para prohibir los cuidacoches

La diputada provincial de Unidos presentó, junto a otros legisladores, un proyecto para terminar con la "puerta giratoria" y la extorsión en la vía pública. La iniciativa busca modificar el código de faltas de la provincia, agregando la figura del trabajo comunitario y el arresto, replicando el modelo llevado adelante en la ciudad capital.