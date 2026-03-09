Justicia provincial

Condenaron a uno de los acusados de extorsionar a un empresario santafesino

Guillermo Sebastián Pucheta recibió 4 años y 6 meses de prisión por amenazar a un empresario y exigirle 100 mil dólares. La maniobra incluyó mensajes intimidatorios y la presencia de uno de los implicados en la joyería de la esposa de la víctima. La investigación también alcanzó a un empresario uruguayo extraditado en febrero.