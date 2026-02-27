Cuarto detenido

Imputaron en Santa Fe a un empresario uruguayo acusado de tentativa de extorsión

Fue extraditado a la Argentina por la Policía Federal y trasladado a Santa Fe por la PDI local. Este viernes, la justicia ordenó la prisión preventiva morigerada, por lo que debió alquilar un departamento en la capital provincial para fijar domicilio.