Extorsión a un médico y empresario: cayó otro de los involucrados y buscan a un uruguayo

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a José Luis R., un hombre de 40 años acusado de ser uno de los involucrados en la escalofriante extorsión a un médico y empresario de la ciudad de Santa Fe. Por el caso, ya fueron arrestados otros dos sujetos y los detectives buscan a otro sospechoso en la República Oriental del Uruguay.
José Luis R. fue apresado en barrio Los Hornos de la capital provincial, más precisamente en la cuadra de calle San Lorenzo al 5600. Luego, los uniformados requisaron una vivienda en la que creen que se “aguantaba”.
Antes de ser esposado, el hombre alcanzó a azotar su teléfono celular contra el piso. El aparato se despedazó pero igualmente fue secuestrado, al igual que un automóvil Fiat Palio.
Con este nuevo arresto, la fiscal María Laura Urquiza tendría prácticamente cerrada la investigación. La única pieza que faltaría es el cuarto involucrado, que ya habría sido identificado. Se trata de un empresario uruguayo, que sería quien encargó el “trabajo” a los argentinos.
A José Luis R. la PDI lo buscó inicialmente en Chubut, porque el chip que utilizó para lanzar las amenazas contra la víctima tenía característica de esa provincia y además la señal de antena impactaba en la ciudad de Puerto Madryn.
Roles
Según la hipótesis de la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, el uruguayo encargó a Rodolfo Eduardo Liendo el cobro de una supuesta deuda, a través de la extorsión.
Liendo, a su vez, buscó a dos sujetos para que materialicen las amenazas: Guillermo Pucheta y José Luis R., quienes serían amigos y socios.
Estos dos últimos se habrían presentado a mitad de año en el domicilio de la víctima. Llegaron en moto y amenazaron con balear la casa si no pagaba 100 mil dólares. Luego, entre el 1° y el 10 de octubre, aparentemente desde sus teléfonos, enviaron mensajes intimidantes al doctor.
A través de mensajes, le mostraban a la víctima que conocían información sensible sobre su familia. Amenazaban con “levantar” a su pequeño hijo cuando saliera de la escuela o balear a su esposa, en su negocio. “¿Con que no quisiste pagar la deuda? Ahora agarrate a las consecuencias”, escribieron, entre otras frases.
Cara a cara
Ambos también se presentaron el jueves 9 de octubre en el negocio de la pareja del médico. No dijeron nada amenazante, pero su presencia aterró a la mujer. Ese acto apuró a los investigadores a actuar y al día siguiente comenzaron los arrestos.
José Luis R. será imputado el próximo lunes por extorsión. La fiscalía pediría su prisión preventiva. Según pudo saberse, este hombre tendría abiertas algunas causas en Santa Fe y también en Chubut.
