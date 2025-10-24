Buscan en Uruguay al último acusado de extorsionar a un empresario santafesino

Un importador uruguayo está siendo intensamente buscado en el vecino país, acusado de ser el instigador de una grave extorsión perpetrada por tres santafesinos -que ya están presos- contra un empresario de la capital de nuestra provincia.
Por el caso hay tres santafesinos presos. Le exigían de manera muy violenta a la víctima una suma cercana a los 100 mil dólares por una supuesta deuda.
Un importador uruguayo está siendo intensamente buscado en el vecino país, acusado de ser el instigador de una grave extorsión perpetrada por tres santafesinos -que ya están presos- contra un empresario de la capital de nuestra provincia.
Estos cuatro sujetos, mediante violentas amenazas contra la víctima -profesional de la medicina- y su familia, habrían exigido el pago de 100 mil dólares por una supuesta deuda, según la hipótesis que maneja la fiscal María Laura Urquiza, quien representa al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el caso.
En el marco de la causa, hay tres santafesinos tras las rejas, cumpliendo la prisión preventiva que les impuso la Justicia. Se trata de Guillermo Pucheta, José Luis Ríos y Rodolfo Eduardo Liendo, quienes fueron atrapados por la Policía de Investigaciones (PDI).
Los dos primeros habrían sido quienes materializaron las graves amenazas. Siempre en base a lo que sostiene la fiscalía, ambos fueron armados a mitad de este año hasta la casa del empresario extorsionado y le dijeron que si no pagaba lo solicitado le iban a tirotear la casa.
Luego, le enviaron mensajes intimidatorios por teléfono, entre el 1° y el 10 de octubre. Le hicieron saber que conocían sus movimientos y los de su familia. Llegaron a advertirle que iba a tener que cambiar de colegio a su pequeño hijo, del cual sabían a qué hora entraba a clases y a qué hora se retiraba.
Un incidente más escalofriante sucedió el jueves 9 de octubre, cuando Pucheta y Ríos se presentaron en un negocio que pertenece a la esposa del empresario. Para ese entonces, la familia ya había hecho la denuncia y -ante los riesgos- los investigadores se apresuraron para intervenir.
Junto con los dos hombres que habían dado la cara, cayó Rodolfo Eduardo Liendo, quien se dedica a la comercialización de cereales.
La fiscalía asegura que fue él quien “contrató” los servicios de los presuntos “apretadores”.
Los tres ya fueron imputados y la Justicia les dictó sendas medidas cautelares de máxima, para que sigan en prisión mientras avanza la investigación.
Para la doctora Urquiza, quien está sobre todos ellos es el instigador, un empresario uruguayo que ahora es buscado en el vecino país.
La funcionaria del MPA solicitó la captura internacional del sospechoso en las últimas horas, lo que activó mecanismos en la República Oriental del Uruguay.
Trascendió que uno de sus abogados ya se habría contactado con el Ministerio Público de la Acusación para hacer averiguaciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.