#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Operativo de la PDI

Once allanamientos por microtráfico de estupefacientes en Laguna Paiva

Una mujer y cuatro hombres fueron detenidos durante los procedimientos. Los uniformados secuestraron cocaína, marihuana y más de 30 teléfonos que serán peritados.

Distintos equipos tácticos hicieron los allanamientos. Foto: El LitoralDistintos equipos tácticos hicieron los allanamientos. Foto: El Litoral
 19:58
Por: 

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó este viernes múltiples allanamientos en Laguna Paiva, en el marco de una causa por microtráfico, donde detuvo a cinco personas, identificó a otras dos, y secuestró drogas, dinero y demás elementos de interés en la causa.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal.

Con los recaudos legales correspondientes, personal de la división Microtráfico, cumplimentó 11 allanamientos que se llevaron a cabo en la mencionada localidad, ubicada en el extremo norte del departamento santafesino La Capital.

En total se secuestraron 38 teléfonos celulares que serán peritados. Foto: El LitoralEn total se secuestraron 38 teléfonos celulares que serán peritados. Foto: El Litoral

Irrupciones simultáneas

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a una mujer y a cuatro hombres; e identificaron a dos hombres por infracción a la Ley de Drogas (N.º 23.737).

Además, en los procedimientos se secuestraron elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas con reactivos positivos para cocaína, plantas de marihuana, 38 teléfonos celulares, 1 DVR, $ 1.472.800, y material estupefaciente (cocaína y marihuana).

En total se realizaron once allanamientos. Foto: El LitoralEn total se realizaron once allanamientos. Foto: El Litoral

El caso está en manos del fiscal Arturo Haidar.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
MPA
PDI
Narcotráfico
Laguna Paiva

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro