Once allanamientos por microtráfico de estupefacientes en Laguna Paiva

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal.
Con los recaudos legales correspondientes, personal de la división Microtráfico, cumplimentó 11 allanamientos que se llevaron a cabo en la mencionada localidad, ubicada en el extremo norte del departamento santafesino La Capital.
En total se secuestraron 38 teléfonos celulares que serán peritados. Foto: El Litoral
Irrupciones simultáneas
Durante el operativo, los efectivos detuvieron a una mujer y a cuatro hombres; e identificaron a dos hombres por infracción a la Ley de Drogas (N.º 23.737).
Además, en los procedimientos se secuestraron elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas con reactivos positivos para cocaína, plantas de marihuana, 38 teléfonos celulares, 1 DVR, $ 1.472.800, y material estupefaciente (cocaína y marihuana).
En total se realizaron once allanamientos. Foto: El Litoral
El caso está en manos del fiscal Arturo Haidar.
