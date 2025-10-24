Femicidio en barrio Loyola Norte: se conoció cuándo imputarán al detenido

El femicidio de Rosa Villagra conmocionó a la ciudad de Santa Fe por la brutalidad del ataque y porque su agresor permaneció prófugo durante un día entero hasta que fue capturado en la zona del hecho. Sebastián Arnaldo Flores permanece detenido y será imputado la semana próxima.
A cargo de la investigación se encuentra la fiscal Vivian Galeano, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA, quien solicitó la prórroga de plazos procesales. La misma vence el miércoles 29 de octubre, momento en que imputará a Flores como autor del femicidio.
La Oficina de Gestión Judicial aún no fijó la audiencia ni definió qué juez la presidirá, pero deberá hacerlo en los próximos días.
Este viernes la madre y los hermanos de Villagra realizaron una presentación ante la Justicia santafesina para constituirse como querellantes en la causa, bajo la representación de la abogada Carolina Walker Torres.
El crimen
Rosa Gabriela Villagra, de 45 años, fue asesinada en su casa de calle Neuquén al 6400 -barrio Loyola Norte- la madrugada del martes 21 de octubre. Una llamada al 911 alertó sobre el ataque cometido con un arma blanca. Lamentablemente, cuando los uniformados arribaron al lugar la mujer yacía sin vida en el patio de su vivienda.
Desde un primer momento se supo la identidad del agresor: Sebastián Arnaldo Flores (40), expareja de la víctima. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el hombre saltó las rejas y luego rompió la puerta principal para ingresar al domicilio, donde Rosa y su hija de 25 años dormían.
Luis, hermano de la víctima, relató a El Litoral que Flores “entró como un animal, rompió todo y empezó a atacarlas. Mi hermana estaba durmiendo con su hija. El asesino saltó la reja, pateó la puerta y la hizo pedazos”.
“Comenzó a agredirlas a las dos. En ese momento mi sobrina trató de defender a la madre y él agarró una cuchilla de la cocina y empezó a apuñalarla”, detalló, “mi hermana, en el afán de proteger a su hija, trató de sacárselo de encima, pero este asesino la apuñaló. Le perforó los pulmones, el corazón… y la dejó tirada en un charco de sangre. Después huyó”.
La captura
Flores permaneció prófugo hasta la noche del martes, cuando personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe concretó su detención en inmediaciones de la zona del hecho, cerca de la Circunvalación Oeste.
Desde la Unidad Regional I dispusieron la realización de una operativo de búsqueda del que formaron parte unidades del Comando Radioelécrico y otras seccionales.
Un vecino reconoció al sospechoso en la vía pública, luego de que su rostro se difundiera a través de las redes sociales, y dio aviso a las autoridades. Los efectivos interceptaron a Flores mientras caminaba llevando una mochila, varias cajas de cartón y cubriéndose el rostro con una sábana.
El hombre quedó preso a disposición de la fiscalía, que la semana próxima le endilgará el femicidio de Rosa.
