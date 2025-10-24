Fingió una parálisis corporal para esconder la droga que tenía debajo de la cama
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe sentenció a 4 y 5 años de prisión a una pareja que vendía cocaína y marihuana al menudeo, en una casa de barrio Villa Hipódromo. Las conversaciones por Whatsapp, fueron claves para desarticular el punto de venta.
Los allanamientos se realizaron en dos viviendas de calle Gorostiaga al 4200. Foto: Ilustrativa
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Juan Pablo Zapata (37) y Valeria Luciana Gorosito (45) por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La pareja, que operaba desde una vivienda de calle Gorostiaga al 4200, en la capital provincial, fue hallada culpable tras un proceso que se inició por chats de WhatsApp que revelaron maniobras de narcomenudeo.
El tribunal, presidido por el juez Luciano Lauría, impuso cinco años de prisión a Zapata —declarado reincidente— y cuatro años a Gorosito. La causa se cerró a partir de un juicio abreviado, producto del acuerdo alcanzado entre el fiscal general Martín Suárez Faisal, los imputados y su abogado particular, el Dr. Raúl Oscar Sartori.
El lugar allanado se encuentra a pocos metros de la rotonda del Hipódromo. Foto: Google Street View
La causa se originó cuando los investigadores detectaron conversaciones que vinculaban a la pareja con la venta de drogas. A partir de esas pruebas, la Policía Federal Argentina realizó tareas de inteligencia y allanó dos viviendas el 14 de noviembre de 2024.
En una de ellas no se hallaron elementos de interés; en la otra, donde se encontraba la pareja, los agentes secuestraron tres envoltorios con marihuana, 45 con cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo, pendrives y material balístico. Los peritajes posteriores de la Gendarmería Nacional confirmaron que se trataba de 48 gramos de marihuana y 14 gramos de cocaína.
La maniobra de la “parálisis”
Durante el procedimiento, Gorosito afirmó padecer una parálisis corporal y mostró un certificado médico. Permanecía recostada en una cama, desde donde pedía asistencia sanitaria. Sin embargo, al ser revisada, los efectivos constataron que su estado era normal.
Debajo del colchón donde se encontraba acostada se descubrieron envoltorios con droga fraccionada, dinero en efectivo y un teléfono celular que luego revelaría las conversaciones más comprometedoras.
Entre los mensajes analizados, se destaca uno en el que Gorosito ofrece su CBU personal para recibir transferencias de clientes. En otro intercambio, una usuaria pregunta: “¿De medio tenés?”, a lo que Valeria responde: “Tengo, pero todo molido”. También se registraron diálogos donde se mencionan precios por gramo y referencias al aumento de las ventas.
Las conversaciones demostraron no sólo la participación activa de ambos en la comercialización, sino también que Zapata y Gorosito compartían el mismo número telefónico, dato que fue confirmado al momento de sus detenciones.
Un negocio sin respaldo
El tribunal valoró que los acusados no contaban con ingresos lícitos ni registros laborales en ANSES o AFIP, por lo que el dinero hallado en el domicilio fue considerado producto del tráfico de drogas. Además, los movimientos de personas en la vivienda y las quejas de vecinos reforzaron la hipótesis de que allí funcionaba un punto de venta.
Pareja condenada por narcomenudeo en Villa Hipódromo Santa Fe. Foto: Google Maps
En su resolución, el juez Lauría sostuvo: “Ha quedado acreditada, con los elementos probatorios existentes, la relación material entre ellos y la droga encontrada. Parte del material estaba oculto en la cama donde se hallaba Gorosito, lo que demuestra su conocimiento de la ilicitud del resguardo”.
Zapata, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, recibió una pena de cinco años de prisión efectiva y fue declarado reincidente. Gorosito, en tanto, deberá cumplir cuatro años de prisión una vez que la sentencia quede firme.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
