Pareja condenada

Fingió una parálisis corporal para esconder la droga que tenía debajo de la cama

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe sentenció a 4 y 5 años de prisión a una pareja que vendía cocaína y marihuana al menudeo, en una casa de barrio Villa Hipódromo. Las conversaciones por Whatsapp, fueron claves para desarticular el punto de venta.