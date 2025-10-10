Allanaron kioscos de drogas en Santa Fe y Santo Tomé

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó múltiples allanamientos durante las primeras horas de este viernes y logró arrestar a tres mujeres y dos hombres acusados de tenencia y comercialización de estupefacientes.
Cinco personas fueron arrestadas, acusadas de tenencia y comercialización de estupefacientes. La Policía de Investigaciones secuestró marihuana, cocaína, teléfonos y municiones, entre otras cosas.
La causa se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal.
Los procedimientos se ejecutaron en el marco de una investigación llevada adelante por la División Microtráfico de la PDI, con los recaudos legales emitidos por el juez de Primera Instancia Leandro Lazzarini, a pedido de la fiscal interviniente, la doctora María Laura Urquiza.
Los procedimientos simultáneos tuvieron lugar en distintos domicilios de la ciudad de Santa Fe (Bernardo Irigoyen al 6900, Vieytes al 5200, Diagonal Cervera al 6700) y en otro de Santo Tomé (Fidela Valdez al 4700).
Cómo resultado del operativo, fueron detenidas cinco personas acusadas de infringir la Ley 23.737, que refiere a la tenencia y comercialización de estupefacientes.
Por otra parte, más personas fueron notificadas de la causa por su presunta participación en los hechos investigados.
Durante las requisas, los uniformados secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana listos para su distribución, $ 688.000 en efectivo, 20 teléfonos celulares, municiones de distintos calibres, elementos que se utilizan para el fraccionamiento y consumo, documentación y tarjetas de valor probatorio, según se informó.
