Guerra de familias, un adolescente muerto y un preso que espera el juicio

Extendieron la prisión preventiva para el único imputado por el crimen de Alejandro Cárdenas, ocurrido hace dos años en Los Zapallos. El chico de 19 años fue asesinado a escopetazos, y uno de sus tíos terminó herido de gravedad, en un violento episodio enmarcado en una pelea entre familias.
La prórroga del encarcelamiento bajo el que se encuentra Edgar Fabricio Britos fue dispuesta por el juez penal Pablo Spekuljak, durante una audiencia realizada el miércoles en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El magistrado extendió la cautelar por seis meses más.
El fiscal Giavedoni está al frente de la investigación. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La fiscal Ana Laura Gioria comenzó la investigación, que luego pasó a su colega de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, Estanislao Giavedoni. Fue él quien solicitó la prórroga, junto a los querellantes Matías Pautasso y Carolina Walker Torres. Britos es representado por el abogado Martín Risso Patrón.
Un video clave
El 25 de octubre de 2023 los vecinos de Los Zapallos fueron testigos de cómo una disputa entre familias terminó en tragedia. El tiroteo fue registrado por una de las personas que se encontraban allí y el video filmado con su teléfono celular se convirtió en una importante pieza para esclarecer lo ocurrido.
La familia de la víctima y la del victimario vivían cerca y se dedicaban a la caza, la pesca y las changas. Allegados a Cárdenas señalaron que ese miércoles la violencia escaló rápidamente cuando un tío de la víctima fatal fue herido con un arma blanca.
La audiencia se realizó en los tribunales santafesinos.
Ese habría sido el detonante de la tragedia, motivando que el adolescente y otro de sus tíos reaccionaran. Cárdenas fue visto escondiéndose detrás de un árbol, frente a la casa de Britos, apuntando lo que parecía ser un arma de fuego.
Escopetazos
El video no muestra a Cárdenas disparando, sólo se lo ve agazapado para luego salir corriendo del lugar. Detrás suyo, su tío también corre.
Es en ese momento en el que se escucha una serie de disparos que provocaron los gritos de quienes estaban en la zona. La imagen del video se distorsiona, y cuando recupera estabilidad muestra a Cárdenas en el piso. Una perdigonada impactó en el abdomen y la pierna derecha del chico, que falleció en el lugar.
El hombre que lo acompañaba, su tío, fue gravemente herido y terminó internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital José María Cullen.
La policía secuestró una escopeta calibre 12, la que habría sido utilizada para cometer el crimen. Britos se entregó dos días después en la comisaría de Los Zapallos. Fue imputado como autor de “homicidio calificado por el empleo de arma de fuego” y “tentativa de homicidio agravado”.
Ahora, a dos años del hecho, Britos continúa preso a la espera de que la fiscalía de por terminada la investigación y presente la acusación formal en su contra. Podría ser juzgado en un juicio por jurados.
