Extendieron la prisión para uno de los asesinos de Franco Demarchi

La justicia santafesina prorrogó la prisión preventiva de Daniel Lescano, alias el “Mono”, indicado como quien encabezó la emboscada a Franco Demarchi, el joven que en julio de 2023 viajó a la ciudad de Santa Fe para comprar una moto y encontró la muerte.
La investigación está en manos del fiscal Carlos Lacuadra, quien señaló que pronto se presentará la acusación formal contra los dos imputados por el crimen: Lescano y Walter Carmona. El primero, señalado como quien concretó la emboscada y asesinó a Demarchi; el segundo, como quien contactó a la víctima y la citó el 21 de julio de 2023 en la esquina de barrio Roma donde ocurrió el crimen.
La audiencia de prórroga se realizó el martes al mediodía. La extensión fue resistida por el defensor público Sebastián Amadeo, quien argumentó que Lescano está por cumplir dos años en prisión, el tiempo previsto por la ley, y que en esta instancia la investigación fiscal ya debería haber concluido.
Presidió la audiencia el juez Spekuljak. Crédito: Flavio Raina.
El juez penal Pablo Spekuljakdispuso la prórroga de la cautelar por un total de nueve meses, momento en el que Lescano recuperará la libertad, a menos que el juicio haya comenzado o se ordene una nueva extensión.
Uno preso, el otro evadido
Tanto Lescano como Carmona cuentan con antecedentes, y ambos debían estar presos el día que Demarchi fue asesinado. Carmona coordinó todo desde la celda de una comisaría, y Lescano estaba prófugo cuando comandó el asalto.
El “Mono” se había evadido en noviembre de 2022 de la Comisaría 2da, en la que cumplía prisión preventiva por un intento de homicidio. Antes de asesinar a Demarchi le disparó a un vecino y asaltó a dos personas que intentaron comprarle un teléfono.
La fiscalía descubrió que Carmona tenía un modus operandi bien establecido. Hacía publicaciones en las redes sociales ofreciendo objetos -como un celular o una moto- a la venta, y así hallaba a quienes se convertirían en sus víctimas.
Un emboscada fatal
Franco Demarchi quería comprarse una motocicleta, y al ver una Honda Tornado 250cc a la venta no dudó en contactar por redes sociales a quien la ofrecía. La conversación con Carmona siguió por Whatsapp, y coordinaron que la mañana del 21 de julio de 2023 concretarían la transacción.
El muchacho viajó desde Sancti Spíritu a la capital provincial a bordo de una camioneta, acompañado por un amigo. Estacionó en una esquina del barrio Roma, en Hipólito Irigoyen al 4200, tal cual lo había convenido con el supuesto vendedor. Avisó que ya había llegado y esperó allí con los $1.200.000 en efectivo.
Así terminó la camioneta que Demarchi conducía. Crédito: Guillermo Di Salvatore
En la causa consta que tras recibir el mensaje, Carmona contactó a sus secuaces, con quienes ya había organizado la emboscada. Lescano encabezó el ataque, acompañado por dos personas más, todos armados.
Abordaron a las víctimas y les exigieron el dinero, apuntandoles. Ante semejante situación, en un intento por escapar, Demarchi aceleró. Los tres delincuentes comenzaron a disparar, y uno de los proyectiles impactó en la cabeza del conductor, que falleció en el acto. El vehículo terminó impactando contra el frente de una casa.
Carmona y Lescano fueron identificados e imputados en el marco de la investigación, que según la fiscalía ya concluyó, por lo que pronto se presentará la acusación. Por sus características, el caso debería definirse en un juicio por jurados.
