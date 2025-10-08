Fue a tatuar a un cliente y lo recibieron con un arma: dos detenidos en el oeste de Santa Fe

El violento episodio ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 14.15, en la zona de Avenida 12 de Octubre y Teniente Loza, en el corazón de barrio Yapeyú, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Un joven tatuador fue asaltado mientras acudía a trabajar a una vivienda en 12 de Octubre y Tte. Loza. Dos hombres fueron detenidos luego de que la Policía hallara una réplica de arma de fuego y una funda de chaleco policial en el lugar.
Según el parte policial, M., de 28 años y domiciliado en barrio La Ranita, denunció que fue víctima de un robo bajo amenaza de arma de fuego cuando acudió a un domicilio para realizar un trabajo de tatuajes a pedido de un supuesto cliente.
Apenas ingresó al lugar, el joven fue sorprendido por uno de los hombres, quien lo amenazó con un revólver y le exigió la entrega de sus pertenencias. En cuestión de segundos, le robó una mochila con herramientas de trabajo, documentación y dinero, y antes de escapar le dio un golpe con la culata del arma en la cabeza.
El tatuador pidió ayuda a un móvil del Comando Radioeléctrico (CRE) que patrullaba la zona, y aportó detalles sobre la vivienda donde había ocurrido el ataque.
Con esos datos, los uniformados se dirigieron al domicilio señalado, donde fueron recibidos por un hombre que manifestó no tener relación con el hecho, pero autorizó el ingreso para una inspección.
Durante la requisa, los efectivos encontraron una réplica de arma de fuego metálica, muy similar a un revólver, con la inscripción “Coibel Santana”, y una funda de chaleco balístico con insignias de la Policía de Santa Fe (número de serie 000576).
Ante estos elementos, se dispuso la aprehensión de dos sospechosos: A.M. de 21 años, domiciliado en la misma zona; y E. P. de 24, en situación de calle. Ambos quedaron detenidos a disposición de la Fiscal Dra. Tolosa y del ETAF a cargo del Dr. Rinaldi.
Los investigadores secuestraron la réplica del arma utilizada en el asalto, la funda del chaleco policial y otros objetos de interés para la causa.
El hecho fue caratulado como “Robo calificado”, mientras se avanza en las pericias para determinar si los acusados estuvieron involucrados en otros delitos recientes en el sector oeste de la capital provincial.
