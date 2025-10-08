En barrio Yapeyú

Fue a tatuar a un cliente y lo recibieron con un arma: dos detenidos en el oeste de Santa Fe

Un joven tatuador fue asaltado mientras acudía a trabajar a una vivienda en 12 de Octubre y Tte. Loza. Dos hombres fueron detenidos luego de que la Policía hallara una réplica de arma de fuego y una funda de chaleco policial en el lugar.