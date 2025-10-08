Andaba en moto y manoseaba mujeres: lo reconocieron y terminó preso en Arroyo Leyes

Durante los primeros días de octubre, vecinas de Arroyo Leyes, en la zona de la costa de Santa Fe, denunciaron ante la Subcomisaría 20ª haber sido víctimas de un motociclista que las manoseaba en plena calle y luego escapaba a toda velocidad.
El implicado es un joven de 19 años. Dos mujeres lo habían denunciado por tocamientos en plena calle. La Policía lo detuvo cuando una víctima volvió a cruzárselo en el mismo lugar.
Durante los primeros días de octubre, vecinas de Arroyo Leyes, en la zona de la costa de Santa Fe, denunciaron ante la Subcomisaría 20ª haber sido víctimas de un motociclista que las manoseaba en plena calle y luego escapaba a toda velocidad.
El primer hecho ocurrió el 2 de octubre, cuando una mujer de 31 años caminaba por calle Perpetuo Socorro, entre Ruta Provincial N°1 y Santa Rosa. Según su testimonio, un sujeto en una moto negra se le acercó y le tocó sus partes íntimas sin mediar palabra. La víctima aseguró que no era la primera vez que sufría una situación similar en la zona.
Cuatro días más tarde, el 6 de octubre, otra mujer de 39 años denunció un episodio de las mismas características. Mientras trotaba por calle 7 entre 30 y Av. Quebracho Colorado, en cercanías del comedor Don Carmelo, un motociclista con buzo gris y capucha se aproximó por detrás y le dio una palmada en los glúteos antes de huir.
El relato coincidía con el anterior: una moto de baja cilindrada, color oscuro, y un agresor joven, delgado, con vestimenta deportiva. La Fiscal Dra. Moser Ferro ordenó entonces diel relevamiento de cámaras en distintos puntos de la localidad.
La investigación dio resultado pocas horas después. En la mañana del martes 7 de octubre, cerca de las 6:40, agentes de la 6ª Zona de Inspección fueron alertados por la central 911: una de las víctimas había vuelto a ver al agresor.
Los efectivos llegaron hasta calle Santa Rosa y Perpetuo Socorro, donde lograron aprehender a un joven de 19 años, a quien se lo identificó y se lo trasladó a sede policial. En el lugar, la mujer lo reconoció sin dudar como el autor de los hechos.
También se secuestró la motocicleta utilizada, una Yamaha YBR 125 negra con llantas azules, coincidente con las descripciones de las víctimas.
Por orden de la Fiscal Dra. Moser Ferro, el detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la causa caratulada como “Abuso simple”.
Las actuaciones fueron remitidas al área de Abuso Sexual del MPA, mientras los investigadores analizan si existen otras mujeres afectadas por el mismo accionar.
El caso generó preocupación entre las vecinas de Arroyo Leyes, una localidad costera donde este tipo de hechos no son frecuentes.
Desde la Policía señalaron que la rápida identificación del sospechoso fue posible gracias a la colaboración de las víctimas, que aportaron datos precisos y ayudaron a poner fin a la secuencia de ataques.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.