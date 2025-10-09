#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Narcocriminalidad en Santa Fe

La Corte Suprema de la Nación ratificó la condena del narco-policía Carlos Morgan en Rosario

La investigación se inició en octubre de 2015, a raíz de una investigación por delitos de competencia ordinaria, en la que se detectaron conductas en infracción a la Ley de tenencia y tráfico de estupefacientes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a un policía de Rosario. Foto: Archivo
 14:03
Por: 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a un policía de Rosario por tenencia de drogas para su venta. Se trata de Carlos Alberto Morgan, quien ya estaba sentenciado a 24 años de prisión como partícipe del robo al banco Credicoop de General Lagos, en 2015, y como miembro de una banda de uniformados y civiles.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisible y, así, confirmó la condena a ocho años de prisión de Morgan, en carácter de coautor penalmente responsable de tenencia de estupefacientes para su comercialización.

La Cámara alta volverá a llevar a comisión la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora con solo tres miembros, y la paridad de género en su conformación.El fallo lleva la firma de los jueces de la Corte, Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosatti. Foto: Archivo

La pena resultó agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y por la calidad de funcionario de la policía de la provincia de Santa Fe. En ese juicio también fueron condenados María Soledad Rechia y Víctor Antonio Ruiz Díaz a seis años de prisión.

Una derivación

La investigación se inició en octubre de 2015 en la Fiscalía Federal N° 2 de Rosario, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto, a raíz de la remisión de actuaciones por parte de la fiscal Viviana O'Connell del Ministerio Público de la Acusación que daban cuenta que dentro de una investigación por delitos de competencia ordinaria se detectaron conductas en infracción a la Ley de tenencia y tráfico de estupefacientes.

Mirá tambiénRosario: condenan a una banda mixta de policías y civiles por robos a bancos

A través de intervenciones telefónicas, se pudo establecer que Morgan, quien a la fecha se encontraba prestando funciones en la Sub Comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez, notificaba a distintas líneas telefónicas la presencia de personal policial por la zona donde brindaba protección, identificando generalmente a los miembros de la fuerza de seguridad como “bichos”.

Protección y abastecimiento

Según esa investigación, Morgan les brindaba protección y proveía o abastecía la droga en determinadas ocasiones. No fue la primera causa en contra del policía. La justicia provincial lo encontró responsable de participar en el robo al banco Credicoop de General Lagos, ocurrido en mayo de 2015.

Policía provincial realizó el operativo.Morgan les brindaba protección y proveía o abastecía la droga a terceros. Foto: Ilustrativa

En 2021, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario lo encontró culpable, decisión que fue respalda por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023. La defensa apeló pero el máximo tribunal rechazó la presentación.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Horacio Rosatti
Carlos Rosenkrantz
Ricardo Lorenzetti
Judiciales
Rosario
Policía de Santa Fe
Gendarmería Nacional Argentina
Narcotráfico

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro