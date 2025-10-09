Narcocriminalidad en Santa Fe

La Corte Suprema de la Nación ratificó la condena del narco-policía Carlos Morgan en Rosario

La investigación se inició en octubre de 2015, a raíz de una investigación por delitos de competencia ordinaria, en la que se detectaron conductas en infracción a la Ley de tenencia y tráfico de estupefacientes.