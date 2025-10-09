La Corte Suprema de la Nación ratificó la condena del narco-policía Carlos Morgan en Rosario
La investigación se inició en octubre de 2015, a raíz de una investigación por delitos de competencia ordinaria, en la que se detectaron conductas en infracción a la Ley de tenencia y tráfico de estupefacientes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a un policía de Rosario. Foto: Archivo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a un policía de Rosario por tenencia de drogas para su venta. Se trata de Carlos Alberto Morgan, quien ya estaba sentenciado a 24 años de prisión como partícipe del robo al banco Credicoop de General Lagos, en 2015, y como miembro de una banda de uniformados y civiles.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisible y, así, confirmó la condena a ocho años de prisión de Morgan, en carácter de coautor penalmente responsable de tenencia de estupefacientes para su comercialización.
El fallo lleva la firma de los jueces de la Corte, Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosatti. Foto: Archivo
La pena resultó agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y por la calidad de funcionario de la policía de la provincia de Santa Fe. En ese juicio también fueron condenados María Soledad Rechia y Víctor Antonio Ruiz Díaz a seis años de prisión.
Una derivación
La investigación se inició en octubre de 2015 en la Fiscalía Federal N° 2 de Rosario, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto, a raíz de la remisión de actuaciones por parte de la fiscal Viviana O'Connell del Ministerio Público de la Acusación que daban cuenta que dentro de una investigación por delitos de competencia ordinaria se detectaron conductas en infracción a la Ley de tenencia y tráfico de estupefacientes.
A través de intervenciones telefónicas, se pudo establecer que Morgan, quien a la fecha se encontraba prestando funciones en la Sub Comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez, notificaba a distintas líneas telefónicas la presencia de personal policial por la zona donde brindaba protección, identificando generalmente a los miembros de la fuerza de seguridad como “bichos”.
Protección y abastecimiento
Según esa investigación, Morgan les brindaba protección y proveía o abastecía la droga en determinadas ocasiones. No fue la primera causa en contra del policía. La justicia provincial lo encontró responsable de participar en el robo al banco Credicoop de General Lagos, ocurrido en mayo de 2015.
Morgan les brindaba protección y proveía o abastecía la droga a terceros. Foto: Ilustrativa
En 2021, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario lo encontró culpable, decisión que fue respalda por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023. La defensa apeló pero el máximo tribunal rechazó la presentación.
