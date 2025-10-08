#HOY:

Rosario: asesinaron a golpes a una mujer en la zona oeste

La víctima, de 37 años, fue hallada en una vivienda de barrio Villa Banana pasado el mediodía de este miércoles 8. Por el homicidio detuvieron a su ex pareja.

 21:57
Por: 

Una mujer de 37 años fue hallada asesinada a golpes en una vivienda de barrio Villa Banana, al oeste de Rosario, en los primeros minutos de la tarde de este miércoles 8 de octubre. Por el homicidio fue detenida su ex pareja.

La víctima, identificada como Solange Edith J., fue encontrada sin vida en la habitación de una vivienda ubicada en inmediaciones de Virasoro y las vías (un sector de viviendas precarias situado entre las calles Gutenberg y Felipe Moré), por sus suegros, que –según fuentes policiales– vivían a pocos metros.

Villa Banana RosarioEl hecho ocurrió en Villa Banana

El cuerpo tenía múltiples hematomas, y según la primera inspección, había fallecido al menos 20 horas antes.

Por el femicidio fue detenida la ex pareja de la mujer, un joven identificado como Ángel B., en la vivienda de un familiar, ubicada en inmediaciones de Callao y 3 de febrero, unas 30 cuadras al noreste del lugar del crimen.

Ambos sucesos están siendo investigados por personal policial.Imagen ilustrativa.

El sospechoso quedó detenido y a disposición del fiscal Alejandro Ferlazzo.

Es el tercer homicidio que se registra en el mes de octubre en Rosario y el número 87 en lo que va de 2025 en el departamento más importante del sur santafesino.

