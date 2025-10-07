Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Mansilla

Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala, fue hallada sin vida en el interior de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad.
Su cuerpo estaba oculto adentro de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. Hay un hombre de 55 años detenido por el hecho.
La información del hallazgo del cadáver fue confirmada por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Las autoridades habían desplegado un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones, según informó el comisario Horacio Blasón, a cargo de la investigación que coordinó con las cabeceras de Tala, Gualeguay y Paraná, integrantes de Bomberos Voluntarios y las jefaturas departamentales citadas.
El hallazgo del vehículo de la joven, con las llaves puestas dieron las primeras alarmas, en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad, que intensificó el rastrillaje en una zona sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos.
Las condiciones climáticas posteriores a la desaparición, con lluvias que limitaron el tránsito, complicaron aún más la recolección de indicios.
La joven había salido el viernes a las 19.45 y estaba en comunicación telefónica con un hombre, el cual sus familiares desconocían. La chica tomó el automóvil familiar, un Chevrolet Corsa, y se marchó. A las 20.02 ya no habían señales de la joven, no respondió más llamados y su señal telefónica se perdió.
La investigación, coordinada junto a los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, abarcan el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.
En este contexto, las autoridades detuvieron el domingo a la madrugada a un hombre de 55 años que mantenía un presunto vínculo con Mendieta y vivía a solo un kilómetro de la víctima.
Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido –que se lo conoce bajo el alias de “Pino”– estuvo en contacto con la joven poco antes de su desaparición.
Esta línea de investigación condujo al allanamiento de un galpón alquilado por el sospechoso en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo, el lunes siguiente a la denuncia. Al hombre le secuestraron dos teléfonos celulares y una camioneta Hilux blanca.
Durante el allanamiento, que se realizó bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, el individuo intentó manipular un arma de fuego y fue aprehendido por resistirse a la intervención policial. “Quedó detenido por esa resistencia”, explicaron.
