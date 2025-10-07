Atrapado en Alto Verde

Ladrón cobarde condenado por atacar a mujeres indefensas en dos barrios de Santa Fe

La Fiscalía destacó “la peligrosidad y la violencia de la conducta desplegada, especialmente contra víctimas mujeres y vulnerables”. Fue un raid delictivo de tres hechos en menos de una hora. Destacan la actuación policial.