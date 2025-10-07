Ladrón cobarde condenado por atacar a mujeres indefensas en dos barrios de Santa Fe
La Fiscalía destacó “la peligrosidad y la violencia de la conducta desplegada, especialmente contra víctimas mujeres y vulnerables”. Fue un raid delictivo de tres hechos en menos de una hora. Destacan la actuación policial.
La policía lo atrapó tras una persecución en Alto Verde. Foto: Archivo
Un delincuente de 31 años fue condenado este lunes a un año de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de cometer tres violentos robos en plena vía pública, todos ellos con mujeres como víctimas. Se trata de Andrés Sebastián Camargo, quien además fue declarado reincidente, dado que cuenta con una condena anterior.
Hubo denuncias al 911 y actuaciones en la Comisaría 3ra. Foto: Archivo
El acusado admitió su responsabilidad en los hechos, ocurridos en menos de una hora el pasado 29 de septiembre, en distintos puntos de los barrios Candioti y Constituyentes de Santa Fe.
Tres robos en media hora
Según expuso la fiscalía, Camargo se movilizaba en una motocicleta negra tipo 110 cc y cometió los ilícitos con suma violencia, siempre apuntando a mujeres que transitaban por la vía pública, sin ninguna posibilidad de defenderse.
El primer hecho ocurrió a las 12.30 del mediodía, en calle Junín al 2900, a la altura del teatro Luz y Fuerza, en el corazón del barrio Constituyentes.
Allí, el ladrón atacó a una mujer que circulaba en bicicleta junto a su hija de 6 años. Con un brusco tirón, le arrancó la mochila que llevaba en el canasto, lo que provocó que ambas cayeran al suelo. En el interior del bolso había $10.300 en efectivo, un celular Samsung A23 y otros efectos personales.
Diez minutos después, a las 12.40, Camargo actuó nuevamente. Esta vez en la esquina de Domingo Silva y Pedro Vittori, donde se subió con su moto a la vereda y arrebató el teléfono de las manos a una mujer que caminaba por la vereda. El celular sustraído fue identificado como un Samsung color verde.
El tercer asalto se produjo poco antes de la una de la tarde, en Balcarce casi Vélez Sarsfield de barrio Candioti, donde Camargo abordó a una mujer que esperaba el colectivo de la línea 16. Como en los casos anteriores, el agresor se subió a la vereda con su moto, empujó a la víctima y le robó su celular, un Samsung A56.
Fuga y captura
Tras esta seguidilla delictiva, Camargo fue identificado por las fuerzas policiales, que iniciaron un operativo de saturación. Al verse cercado, el ladrón intentó huir hacia Alto Verde, donde abandonó la moto y corrió en dirección al río, en un desesperado intento por escapar. Sin embargo, fue aprehendido a las 13.35 horas en la zona conocida como Curva del Surubí, detrás del Club Náutico El Toba.
Las víctimas fueron en todos los casos mujeres a las que les robó el celular. Foto: Ilustrativa
Durante la huida, el delincuente descartó una bolsa negra que contenía parte de los elementos robados, los cuales fueron luego secuestrados por la policía como evidencia del caso.
Antecedente reciente
La justicia tuvo especialmente en cuenta que Camargo ya contaba con una condena previa: el 26 de mayo de 2022 fue sentenciado a 3 años de prisión efectiva, con vencimiento el 17 de mayo de este año. Esta circunstancia determinó que se lo declare reincidente.
La fiscal Peresín remarcó la gravedad del caso, señalando “la peligrosidad y la violencia de la conducta desplegada, especialmente contra mujeres vulnerables”.
Con esta nueva condena, Camargo permanecerá tras las rejas por lo menos hasta cumplir esta pena adicional, sumada a la sentencia anterior. Desde el Ministerio Público de la Acusación se destacó la rápida actuación policial y judicial, que permitió no solo atrapar al responsable, sino también devolver parte de los elementos robados a sus legítimas dueñas.
