En Santa Fe

Condenado a seis años de cárcel por robar un celular a punta de cuchillo

Se trata de Carlos Matías Leones, de 36 años, quien además fue declarado reincidente. El ilícito fue en noviembre del año pasado en inmediaciones de calle Dorrego al 3300 . El fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Manuel Cecchini.