Entrevista con el Fiscal Regional, Jorge Nessier

Se aguardan peritajes clave por la traffic quemada en Colonia San José

El fiscal regional confirmó en exclusiva a Santa Fe Policiales Litoral que se halló una traffic totalmente calcinada en zona rural de Colonia San José, con restos humanos en su interior. La investigación busca identificar a la víctima y avanzar sobre la titularidad del vehículo.