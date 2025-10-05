Se aguardan peritajes clave por la traffic quemada en Colonia San José
El fiscal regional confirmó en exclusiva a Santa Fe Policiales Litoral que se halló una traffic totalmente calcinada en zona rural de Colonia San José, con restos humanos en su interior. La investigación busca identificar a la víctima y avanzar sobre la titularidad del vehículo.
La Renault Traffic incendiada fue hallada en un camino rural de Colonia San José.
El martes pasado, un hallazgo sacudió a Santa Fe y su área metropolitana. En un camino rural de Colonia San José se encontró una Renault Traffic incendiada por completo. Dentro del vehículo se localizaron restos humanos calcinados, lo que activó de inmediato la intervención de la Fiscalía de Homicidios.
El fiscal de turno, Andrés Marchi, se presentó en el lugar y dispuso las primeras medidas. El fiscal regional Jorge Nessier explicó en el programa Santa Fe Policiales, que conducen Verónica Ensinas y Danilo Chiapello por CyD Litoral, que las tareas iniciales se centraron en preservar la escena y evitar la difusión de datos sensibles hasta notificar a los familiares.
Identificación pendiente
Los restos encontrados fueron remitidos al Cuerpo Médico Forense. Según Nessier, se trata de fragmentos muy deteriorados, reducidos casi a una sustancia carbonizada. “Por el momento no fue factible individualizarlos. Se trabaja en la posibilidad de obtener algún elemento para identificación genética”, precisó.
El fiscal regional Jorge Nessier brindó detalles del caso en Santa Fe Policiales. Foto: Archivo
La investigación apunta a confirmar si corresponden a una sola persona y se esperan resultados del laboratorio biológico del Organismo de Investigaciones del MPA. De ser necesario, se recurrirá a otros organismos especializados en pericias de ADN y odontología forense.
El vehículo y la línea investigativa
El fiscal Nessier confirmó que, pese al estado del rodado, fue posible identificar la chapa patente. Esa información permitió conocer al titular registral de la Renault Traffic y orientar la pesquisa hacia su entorno familiar.
Los restos calcinados fueron remitidos al Cuerpo Médico Forense para su análisis.
Si bien hubo contactos preliminares con allegados de la posible víctima, la confirmación oficial aún no fue posible. “No hay chances de establecer identidad ni características precisas en esta etapa”, aclaró el fiscal.
Mientras tanto, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Homicidios continúan con la reconstrucción de los hechos. Una de las claves será determinar el lugar y las circunstancias en que se produjo la muerte y si existen elementos que vinculen el hallazgo con otros delitos registrados en la región.
