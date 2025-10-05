Balearon a concejal del PRO en Olavarría: detalles del hecho y estado del edil

El concejal del PRO Javier Frías, miembro del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de Olavarría, fue lesionado de un disparo este sábado por la mañana durante un intento de robo cuando realizaba un reparto particular en el barrio Independencia.
Fue atendido en el hospital local y permanece fuera de peligro, mientras la justicia procura esclarecer el episodio y dar con el responsable.
Ataque durante reparto particular
Según fuentes locales, Frías llevaba adelante una distribución privada de productos de panadería en la zona de Azopardo al 1700, cuando un delincuente lo interceptó con la intención de asaltarlo.
Al resistirse al robo, recibió un impacto de bala en una de sus piernas, más precisamente en la tibia. El hecho ocurrió en las primeras horas del día y generó conmoción en la comunidad.
Una vez herido, el edil fue trasladado rápidamente al Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde fue internado. Su estado fue calificado como estable, y los médicos descartaron que estuviera en riesgo de vida.
Las primeras evaluaciones descartaron complicaciones mayores, aunque permanecerá en observación médica durante las próximas horas.
La causa quedó bajo la órbita de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Azul, cuyo titular es el fiscal Christian Urlézaga. Para el esclarecimiento del episodio, se dispuso un trabajo conjunto entre la SubDDI, la UTOI, la Comisaría Primera y el Comando de Patrullas local.
Se puso especial énfasis en el análisis de las cámaras de seguridad cercanas, que ya permitieron identificar al agresor.
Desde el Municipio local, el área de Protección Ciudadana y el Centro de Monitoreo brindan soporte a la investigación, colaborando especialmente con el cruce de imágenes y datos.
Las autoridades municipales se expidieron públicamente, ofreciendo apoyo a la familia del concejal y comprometiéndose a reforzar la prevención del delito en los puntos vulnerables del distrito.
Tras la difusión del ataque, múltiples versiones y mensajes se multiplicaron en redes sociales. Dirigentes locales y nacionales manifestaron su repudio al hecho y solidaridad con Frías.
Andrea Coronel, delegada del Comité Ejecutivo Nacional de lucha contra la Trata en el Ministerio de Seguridad, expresó: “Hechos de esta gravedad no pueden ni deben naturalizarse en Olavarría”. Por su parte, desde el entorno del concejal se aguardaba el detalle del parte médico oficial.
El concejal Guillermo Lescano también hizo pública su solidaridad: “Olavarría vive la conurbanización de la inseguridad; no podemos seguir permitiéndolo”, afirmó, en una dura crítica hacia la gestión local en materia de seguridad.
