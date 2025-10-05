Tribunales

Prisión para los miembros de una red narco que vendía drogas en las cárceles de Las Flores y Coronda

Se trata de dos hombres que ya estaban privados de su libertad a raíz de otras investigaciones y se les atribuyó haber cometido los ilícitos desde sus lugares de detención. También una mujer del entorno de ellos a la que se le endilgó haber intervenido desde el exterior de los establecimientos penitenciarios.