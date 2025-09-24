Santa Fe: Violento arrebato en pleno bulevar Gálvez

La tranquilidad de la mañana de este miércoles en el tradicional paseo de bulevar Gálvez de la ciudad de Santa Fe se quebró en cuestión de segundos. Una joven que caminaba a la altura del 2000 fue víctima de un violento robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad de un edificio cercano.
En las imágenes se observa cómo la mujer transitaba por la vereda cuando, desde atrás, aparece un motociclista que la sorprende. De un tirón brutal le arrebata la mochila, provocando un forcejeo en el que la víctima estuvo a punto de ser arrastrada varios metros por la vereda.
Pese al violento ataque, la joven intentó recuperar sus pertenencias y corrió detrás del delincuente, aunque su esfuerzo fue en vano: el malviviente aceleró y desapareció en segundos entre el tránsito.
Robos reiterados
El episodio no pasó inadvertido. Varios testigos se acercaron para auxiliar a la víctima, al tiempo que expresaron su indignación por lo ocurrido.
Vecinos de la zona volvieron a alzar la voz por la inseguridad que se repite en ese sector de la ciudad, uno de los más concurridos y transitados.
El hecho, además de dejar una nueva víctima, desnuda una vez más la vulnerabilidad de los peatones frente a los motochorros, que se mueven con impunidad en arterias centrales y a plena luz del día.
