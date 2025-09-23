Detuvieron a un hombre por abuso sexual y privación de la libertad en Cañada de Gómez

Un dramático episodio sacudió a Cañada de Gómezen la madrugada del domingo, cuando una mujer fue retirada por la fuerza de su vivienda por su expareja y sometida a una serie de agresiones durante un violento trayecto en automóvil por la autopista Rosario–Córdoba.
El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando L. A. M., de 53 años, llegó hasta la casa de la víctima y, mediante amenazas y golpes, la obligó a subir a un Ford Focus gris. De acuerdo a la denuncia, mientras circulaban por la traza nacional la mujer fue víctima de amenazas, golpes y un abuso sexual con acceso carnal.
Estado de shock
El alerta se activó de inmediato y un rápido despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género del departamento Iriondo, con apoyo del Comando Radioeléctrico, permitió interceptar el vehículo en el acceso a la autopista.
Allí constataron la presencia de la víctima, que se encontraba en estado de shock y con visibles signos de violencia.
El hombre fue reducido en el lugar y trasladado bajo arresto. El Ford Focus fue secuestrado como parte de la investigación.
Graves cargos
La Fiscalía de la Dra. Beatriz Favret ordenó que el detenido quedara alojado en la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional X, a la espera de la audiencia imputativa prevista para mañana. Interviene también el Juzgado de Familia del Distrito Judicial Nº 6, bajo la órbita del Dr. Juan Pablo Baños.
El acusado enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial.
