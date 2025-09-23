#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Se investiga

Detuvieron a un hombre por abuso sexual y privación de la libertad en Cañada de Gómez

La víctima fue rescatada en la autopista Rosario–Córdoba tras un rápido operativo de la PDI. El agresor de 53 años fue detenido con apoyo del Comando Radioeléctrico.

El detenido fue trasladado a sede policial. Foto: Gentileza
 14:47
Por: 

Un dramático episodio sacudió a Cañada de Gómez en la madrugada del domingo, cuando una mujer fue retirada por la fuerza de su vivienda por su expareja y sometida a una serie de agresiones durante un violento trayecto en automóvil por la autopista Rosario–Córdoba.

El operativo se enmarca en los patrullajes preventivos que buscan frenar el uso de armas de fuego en la ciudad. Crédito: Archivo El LitoralAgentes de la PDI investigan lo ocurrido. Foto: El Litoral

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando L. A. M., de 53 años, llegó hasta la casa de la víctima y, mediante amenazas y golpes, la obligó a subir a un Ford Focus gris. De acuerdo a la denuncia, mientras circulaban por la traza nacional la mujer fue víctima de amenazas, golpes y un abuso sexual con acceso carnal.

Estado de shock

El alerta se activó de inmediato y un rápido despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género del departamento Iriondo, con apoyo del Comando Radioeléctrico, permitió interceptar el vehículo en el acceso a la autopista.

Allí constataron la presencia de la víctima, que se encontraba en estado de shock y con visibles signos de violencia.

Jefatura de Cañada de Gómez.Jefatura de Cañada de Gómez. Foto:El Litoral

El hombre fue reducido en el lugar y trasladado bajo arresto. El Ford Focus fue secuestrado como parte de la investigación.

Graves cargos

La Fiscalía de la Dra. Beatriz Favret ordenó que el detenido quedara alojado en la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional X, a la espera de la audiencia imputativa prevista para mañana. Interviene también el Juzgado de Familia del Distrito Judicial Nº 6, bajo la órbita del Dr. Juan Pablo Baños.

Mirá tambiénCondenado por intentar asfixiar a una mujer en un puente de la autopista Santa Fe-Rosario

El acusado enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe
Santa Fe Policiales
Policía de Santa Fe
Iriondo

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro