Atraparon al presunto autor de secuestrar y violar a una menor durante años

El dramático secuestro y abuso de una menor, que se prolongó por cinco años en Santa Fe, llegó a su fin. La fiscal Vivian Galeano ordenó un operativo que permitió la detención del presunto autor, un joven de 19 años con iniciales R. L., y de sus cómplices. El arresto se produjo luego de que la víctima, de 16 años, lograra escapar y denunciara el calvario que vivió.
El operativo que puso fin al calvario
El allanamiento, realizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Apoyo Táctico (GAT), tuvo lugar en un inmueble precario ubicado detrás del Mercado de Abasto, donde residía el principal sospechoso. La PDI actuó en base a la denuncia de la menor, quien logró escapar el pasado martes.
Los uniformados, con la presencia de testigos, procedieron a la detención de R. L., de 19 años, y de un hombre y una mujer que lo acompañaban. Además de los arrestos, se incautaron armas de fuego, armas blancas, estupefacientes y equipos electrónicos que podrían ser utilizados como evidencia en la investigación.
Una trama de horror y complicidad
La menor, que durante su cautiverio tuvo un bebé, relató que era sometida a abusos físicos y sexuales. Según su testimonio, el principal acusado la obligaba a "mantener sexo con otras personas" bajo amenazas de muerte hacia ella y su hijo. La adolescente también denunció la complicidad de la madre del agresor, que permitía estos abusos.
Tras los arrestos, la fiscal Galeano ordenó el traslado de los tres acusados a la sede policial, donde quedaron detenidos. La casa y unos menores que se encontraban en el lugar quedaron bajo custodia. La investigación busca determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en los delitos de secuestro, abuso y explotación.
El alivio de un nuevo comienzo
La adolescente y su bebé fueron asistidos por profesionales de la salud y se encuentran a resguardo en un lugar seguro. La menor, que según su relato no sabía leer ni escribir debido a su prolongado secuestro, ya cuenta con asistencia legal y psicológica. La Justicia busca ahora reconstruir los hechos y llevar a los responsables ante la ley.
El caso conmocionó a la sociedad santafesina, que celebra la detención de los presuntos culpables y el rescate de la menor. El trabajo en conjunto de la PDI, la Fiscalía y el Comando Radioeléctrico, que asistió a la víctima en un primer momento, permitió desarticular esta red de horror. La adolescente ahora tiene una oportunidad para reconstruir su vida lejos de la violencia y el miedo.
