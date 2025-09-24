#HOY:

Asalto en bulevar Gálvez: ladrón armado robó un kiosco y escapó

El delincuente se llevó $50.000 y un celular tras amenazar al empleado con un cuchillo. Denuncian que los hurtos y arrebatos en la zona son frecuentes.

La inseguridad volvió a golpear la Recoleta Santafesina. Foto: Gentileza
 14:46
Por: 

La calma de la mañana en bulevar Gálvez y Rivadavia, en la denominadad Recoleta santafesina, se rompió de golpe cuando un delincuente ingresó a un kiosco y, armado con un cuchillo, redujo al empleado para llevarse el dinero de la caja y su teléfono celular.

El episodio ocurrió a plena luz del día, en una zona siempre transitada y rodeada de locales comerciales. Según se supo, el asaltante vestía campera y gorra, y actuó con total impunidad: no se preocupó por ocultar su rostro y quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio.

Amenazas y fuga

El propietario del local relató que el ladrón intimidó a un joven empleado que llevaba apenas unos días de trabajo. Bajo amenazas lo obligó a entregarle unos 50 mil pesos y un celular Motorola gris.

"Por suerte no le hizo nada, el chico no ofreció resistencia y el delincuente se fue rápido", señaló con angustia y evidente resignación.

Los policías trasladaron a la beba hasta el Hospital de Niños a bordo de su patrullero. ArchivoLos investigadores analizan los registros de las cámaras de seguridad. Foto: Gentileza

Zona insegura

El comerciante también recordó que en el mismo kiosco, hace unos meses, un cliente evitó un robo en circunstancias similares. Y advirtió que los hurtos menores y los arrebatos en la zona son cada vez más frecuentes, sobre todo en la madrugada de lunes a jueves.

En este caso, el muchacho logró refugiarse en el depósito mientras pedía ayuda. Cuando llegó la policía, el ladrón ya había escapado y se desconoce hacia dónde huyó.

Ahora, los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar al delincuente, quien según las imágenes actuó “a cara descubierta”. De todo lo acontecido fue informada la fiscalía en turno.

