Asalto en bulevar Gálvez: ladrón armado robó un kiosco y escapó

La calma de la mañana en bulevar Gálvez y Rivadavia, en la denominadad Recoleta santafesina, se rompió de golpe cuando un delincuente ingresó a un kiosco y, armado con un cuchillo, redujo al empleado para llevarse el dinero de la caja y su teléfono celular.
El episodio ocurrió a plena luz del día, en una zona siempre transitada y rodeada de locales comerciales. Según se supo, el asaltante vestía campera y gorra, y actuó con total impunidad: no se preocupó por ocultar su rostro y quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio.
Amenazas y fuga
El propietario del local relató que el ladrón intimidó a un joven empleado que llevaba apenas unos días de trabajo. Bajo amenazas lo obligó a entregarle unos 50 mil pesos y un celular Motorola gris.
"Por suerte no le hizo nada, el chico no ofreció resistencia y el delincuente se fue rápido", señaló con angustia y evidente resignación.
Los investigadores analizan los registros de las cámaras de seguridad. Foto: Gentileza
Zona insegura
El comerciante también recordó que en el mismo kiosco, hace unos meses, un cliente evitó un robo en circunstancias similares. Y advirtió que los hurtos menores y los arrebatos en la zona son cada vez más frecuentes, sobre todo en la madrugada de lunes a jueves.
En este caso, el muchacho logró refugiarse en el depósito mientras pedía ayuda. Cuando llegó la policía, el ladrón ya había escapado y se desconoce hacia dónde huyó.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.