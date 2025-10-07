Tres detenidos tras una seguidilla de robos en San José del Rincón
La policía realizó cinco requisas en distintos domicilios y halló parte de los elementos denunciados. También se llevó detenidos a dos mayores y un menor. Las víctimas relataron que los ladrones escalaron muros para ingresar a las propiedades.
Importante procedimiento en San José del Rincón. Foto: gentileza
En las primeras horas del martes un importante despliegue policial sorprendió a los vecinos de San José del Rincón. Agentes de la Comisaría 14, bajo la órbita de la 6ta. Zona de Inspección, concretaron varios allanamientos y patrullajes tras una seguidilla de denuncias por robos en viviendas de la zona de la costa santafesina.
El caso comenzó alrededor de las 6.20 de la mañana, cuando los efectivos tomaron conocimiento de los hechos denunciados por un hombre de 50 años y una mujer, de 33, quienes aseguraron haber sido víctimas de delincuentes que, durante la noche, escalaron los muros de sus casas y se llevaron diversas herramientas de trabajo.
Herramientas de trabajo
Según los damnificados, los ladrones se alzaron con una sierra circular marca Skill, una termofusora color naranja con tarraja amarilla, una moladora Black & Decker, una motosierra Stihl con espada de 50 centímetros, un alargue de 20 metros y un balde con herramientas varias.
Detenido por robos en San José del Rincón. Foto: Gentileza
De inmediato, la policía comenzó con las tareas investigativas. Bajo instrucciones de la Fiscal Dra. Marti y del Dr. Gioria, del fuero de Menores, se ordenaron cinco requisas domiciliarias en distintos puntos del barrio: Inés Álvarez y Puerto de los Padres; Independencia al 1300; Independencia y Puerto de los Padres; Puccinelli y Terraplén; y la cortada Quinchito (casa Nº 13).
Durante los operativos, los uniformados aprehendieron a tres sospechosos: dos muchachos de 22 años y un adolescente, de 17; los primeros domiciliados en la misma zona costera donde ocurrieron los hechos y el restante sin domicilio fijo.
La investigación continúa
En uno de los domicilios requisados, los agentes obtuvieron secuestro positivo de una motosierra Stihl modelo MS 361, con una espada de unos 50 centímetros color gris e inscripción “Gardon Plus GP”, elemento que coincidía exactamente con uno de los bienes denunciados como sustraídos.
Detenido por robos en San José del Rincón. Foto: Gentileza
Tras las aprehensiones, se dio intervención a la Fiscalía en turno y al Ministerio Público de la Acusación de Menores, mientras se continúan las diligencias de rigor para establecer si los arrestados están vinculados con otros robos cometidos recientemente en el sector.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.