Intenso operativo

Apareció en Entre Ríos el hombre que había desaparecido en La Plata tras salir a buscar a su hija

Jorge Damián Da Rocha, de 33 años, fue hallado sano y salvo en una ruta de Entre Ríos luego de que desapareciera cuando salió en bicicleta para buscar a su hija en La Plata. Las fuerzas intervinientes coordinaban un despliegue interprovincial.