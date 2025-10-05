Desesperada búsqueda en La Plata: Jorge Antonio Da Rocha salió a buscar a su hija y nunca regresó

El martes por la tarde, Jorge Antonio Da Rocha, de 33 años, salió de su casa con la intención de retirar a su hija de la escuela. Ese fue el último momento en que se lo vio con vida. Desde entonces, su familia y amigos lo buscan desesperadamente, sin certezas sobre su paradero ni explicaciones oficiales sobre lo ocurrido.
Las circunstancias del hecho
El hombre fue visto por última vez en el barrio Tolosa, en la ciudad de La Plata. Según sus allegados, no hay testigos confiables que lo hayan seguido luego de ese punto. La madre de Jorge contó que mantuvo un contacto breve con él poco antes de la desaparición, pero no logró más respuestas.
Dadas las circunstancias personales que atravesaba —según sus familiares—, sumadas a que Jorge no tenía antecedentes similares, la situación se agrava: todos temen lo peor.
Desde el momento en que se constató su ausencia, se activaron distintos canales de búsqueda. La denuncia fue presentada ante las autoridades locales, y al menos uno de los pedidos que la familia reclama es que se revisen cámaras de vigilancia del recorrido que Jorge podría haber realizado.
Hasta ahora, la policía brindó escasa información, aunque se supo que agentes patrullan zonas aledañas y revisan posibles pistas que puedan surgir.
Reacción familiar y pedidos de urgencia
Los familiares de Jorge aseguran que su situación emocional y financiera estaba atravesando momentos difíciles, lo que no ayuda a descartar hipótesis peligrosas. “Queremos que lo encuentren con vida” —manifestaron en declaraciones públicas—, al tiempo que cuestionan la demora en la difusión del caso por parte de las fuerzas de seguridad.
Una pieza clave del pedido es que se agilice la difusión pública de la alerta: la madre de Jorge hizo una exposición pública del hecho en redes sociales y medios locales, esperando que vecinos, comerciantes o conductores puedan aportar información.
