Angustia y misterio

Desesperada búsqueda en La Plata: Jorge Antonio Da Rocha salió a buscar a su hija y nunca regresó

El hombre, de 33 años, fue visto por última vez en el barrio de Tolosa cuando fue a retirar a su hija de la escuela. Su familia denuncia falta de información y exige que la justicia actúe con celeridad.