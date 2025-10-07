Una denuncia de Chiarella permitió desbaratar un punto de venta de drogas en Venado Tuerto

Dos personas fueron imputadas y quedaron en prisión preventiva en Venado Tuerto, acusadas de comercializar estupefacientes desde una vivienda ubicada en calle Pavón al 600. El procedimiento fue encabezado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se concretó el pasado jueves 2 de octubre, tras una denuncia presentada meses atrás por el intendente, Leonel Chiarella.
Denuncia del intendente
Según informó el MPA, la investigación comenzó el 29 de abril de 2025 cuando Chiarella presentó una denuncia formal ante la Justicia, luego de recibir alertas de vecinos que señalaban que en un domicilio de calle Pavón al 600 se cometerían distintos ilícitos, entre ellos la venta de drogas.
El jefe del Ejecutivo local relató que la información surgió “de reuniones con vecinos que, en absoluta reserva, manifestaron que en esa vivienda se comercializaban estupefacientes y funcionaría como aguantadero”.
El allanamiento y los secuestros
Con esas pruebas, el fiscal Raposo solicitó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, los investigadores hallaron 17,3 gramos de cocaína, seis teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, recortes de nylon, un plato y cucharas con vestigios de cocaína, anotaciones con nombres y números telefónicos, y $53.500 en efectivo.
El fiscal Iván Raposo llevó adelante la investigación.
Entre los elementos secuestrados se encontraron papeles con la leyenda “Ale y Mati”, que —según la acusación— funcionaban como una suerte de “tarjeta de contacto” para la venta de estupefacientes.
Los acusados
En audiencia imputativa, el fiscal Raposo formalizó cargos contra Alejandra Patricia T. (48 años) y Matías David R. (34), ambos domiciliados en la vivienda allanada. La defensa estuvo a cargo de la abogada Gisela Figuera.
Ambos fueron imputados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y el juez dispuso que permanezcan en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Una denuncia vecinal que derivó en acción judicial
El caso vuelve a poner el foco en la articulación entre el gobierno local y el Ministerio Público de la Acusación en la lucha contra el microcotráfico barrial. Desde el entorno del intendente destacaron que “la participación de los vecinos es clave para erradicar los puntos de venta de drogas y recuperar la tranquilidad en los barrios”.
Alejandra Patricia T. y Matías R. permanecerán detenidos mientras continúa la investigación que busca determinar el alcance de la red y posibles vínculos con otros puntos de venta.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
