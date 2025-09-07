Pullaro habló de cambio histórico

"Nuestra Policía ha seguido un método que trajo paz y seguridad"

En el acto por los 161 años de la fuerza policial provincial, el gobernador destacó el método de trabajo que permitió reducir la violencia en Rosario y Santa Fe; reivindicó la figura del juicio por jurados para los casos en los que se juzgue a policías, y subrayó la inversión en equipamiento.