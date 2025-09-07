"Nuestra Policía ha seguido un método que trajo paz y seguridad"
En el acto por los 161 años de la fuerza policial provincial, el gobernador destacó el método de trabajo que permitió reducir la violencia en Rosario y Santa Fe; reivindicó la figura del juicio por jurados para los casos en los que se juzgue a policías, y subrayó la inversión en equipamiento.
Pullaro valoró la transformación policial. Foto: Gentileza GSF
El Parque Federal de la ciudad de Santa Fe fue este domingo escenario del acto por el 161° aniversario de la Policía provincial, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni y el jefe de la fuerza, Luis Maldonado.
Frente a efectivos, autoridades y familiares, Pullaro puso en valor la transformación que atraviesa la institución. "Cuando asumimos, la Policía estaba golpeada y sin respaldo. Hoy podemos decir con orgullo que logramos devolverle dignidad y confianza. Esta fuerza siguió un método de trabajo que trajo paz y seguridad y está cambiando la historia de la provincia", aseguró.
El mandatario vinculó la recuperación de la confianza social con la aplicación de un plan sostenido. "En Rosario y Santa Fe los vecinos vuelven a reconocer el uniforme en la calle. Eso se explica por un método: patrullajes en cuadrantes, refuerzo en zonas críticas a partir del análisis criminal y presencia permanente en el territorio", expuso. Y pidió a los jefes policiales "sostener ese camino" porque -dijo- "el método garantiza que los índices delictivos sigan bajando".
Pullaro destacó además la sanción de la norma que establece los juicios por jurados en los casos en los que policías son juzgados por su accionar. "No será más un juez desde un despacho quien determine qué debió hacer un agente en segundos. Será un tribunal popular el que valore su conducta. Eso da garantías, pero sobre todo da respaldo a los que actúan correctamente y dentro de la ley", enfatizó.
Pullaro pidió a la fuerza sostener el compromiso: "Ustedes no solo cambiaron la historia de la Policía, cambiaron la historia de la provincia de Santa Fe. Sigamos trabajando con disciplina, con el método que demostró eficacia y con la certeza de que la sociedad santafesina los respalda".
Gisela Scaglia agradeció a los efectivos de la fuerza. Foto: Gentileza GSF
La vicegobernadora Gisela Scaglia dirigió un mensaje de gratitud a los efectivos: "Gracias por cuidarnos, por defendernos y por ponerse este uniforme que hoy, para mi, es el de la Policía más prestigiosa del país. Hace 20 meses nos comprometimos a que la seguridad iba a ser una prioridad. Hoy vemos resultados, pero todavía queda camino por recorrer. Sigamos adelante, trabajando juntos y con la convicción de que los delincuentes deben estar donde corresponde: en la cárcel".
Inversiones y un rol destacado en la nueva Constitución
Por su parte, el ministro Pablo Cococcioni repasó el proceso de transformación institucional. Señaló que al promediar la actual gestión "se habrán adquirido 2.500 unidades de patrullaje; ya se dotó de uniformes y armamento a los efectivos" y se promovió la "Ley Luciano", por Luciano Nocelli, el policía que en noviembre de 2024 recuperó su libertad tras la anulación de su condena por la muerte de dos motochorros en un enfrentamiento ocurrido en 2019 en la ciudad de Rosario. "Esta iniciativa propone la capacitación obligatoria en perspectiva policial y uso de las fuerzas para fiscales y jueces penales".
El ministro subrayó además que los homicidios en la provincia "cayeron un 53,2 % respecto al bienio anterior", y adelantó que se avanza en la instalación de estaciones policiales en Rosario y en la capital provincial, junto con la ampliación del sistema de comunicaciones críticas y del 911 en gran parte de la provincia. Recalcó además que la nueva Constitución consagra la seguridad como deber indelegable de la provincia, otorga al Ejecutivo el diseño de la política criminal y reconoce a la Policía como institución esencial, "dignificada y jerarquizada" en el marco de la reforma constitucional.
Efectivos y familiares participaron del acto central. Foto: Gentileza GSF
El jefe de Policía, Luis Maldonado, resaltó el valor del método aplicado desde el inicio de la gestión. "La planificación con inteligencia criminal y análisis de datos permitió reducir los delitos violentos y aumentar la paz en los barrios. Ese método no habría sido posible sin el incremento inédito de recursos y sin el respaldo constante de las autoridades políticas", afirmó.
Autoridades
Estuvieron presentes en el acto el intendente Pablo Poletti; el ministro de Economía, Pablo Olivares; el secretario de Seguridad, Omar Pereira; la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; el diputado Pablo Farías; y la presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molinas, además del subjefe de la Policía, Daniel Filchel, entre otras autoridades.
