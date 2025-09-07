Subasta récord

Pullaro impulsa un nuevo remate histórico de bienes del delito en la Estación Belgrano

El próximo 18 de septiembre, a las 16, se realizará en la Estación Belgrano de Santa Fe la mayor subasta de bienes decomisados en la provincia, con 159 lotes que incluyen autos, inmuebles, joyas y materiales de construcción. La inscripción está abierta hasta el 9. Lo recaudado se destinará a víctimas y a fortalecer instituciones.